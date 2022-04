Moltissimi non sanno di commettere questi 3 errori quando è il momento di lavare i denti

I denti sono uno strumento essenziale per le funzionalità dell’organismo. La triturazione del cibo è, infatti, un passaggio cruciale per favorire la digestione. Tra i consigli che vengono dati per favorire il processo, non a caso, si dà spesso quello di masticare lentamente.

Ed è questo il motivo per il quale la dentatura non rappresenta solo un veicolo per far splendere il proprio sorriso, ma anche un mezzo importantissimo per il proprio benessere. L’igiene orale è una necessità che va assecondata quotidianamente per preservare l’integrità e la funzionalità dei denti. Tanti, ovviamente, sono a conoscenza dell’importanza della cosa, si lavano i denti tre volte al giorno, ma moltissimi non sanno di commettere questi 3 errori.

Attenzione al verso

C’è un’idea abbastanza diffusa che lo spazzolino debba essere mosso orizzontalmente nell’operazione di lavaggio dei denti. Molti lo fanno con energia, immaginando di favorire un buon risultato. Ma la verità è che stanno sbagliando verso. Lo spazzolino va mosso come se si stesse suonando il basso, quindi dall’alto verso il basso

Bisogna mantenere un’inclinazione di 45 gradi tra le setole e la dentatura. Il movimento deve essere rotatorio e bisogna andare dalla radice alle estremità di ogni dente. L’ideale è inoltre agire su due o tre denti contemporaneamente, ripetendo il movimento quattro-cinque volte. Non va, inoltre, dimenticato di spazzolare le parti apparentemente meno raggiungibili e nascoste, come le zone interne.

Non bisogna, dunque, avere fretta, tenuto conto che un tempo d’azione consigliabile è stimato in due o tre minuti.

Il filo interdentale: il “quando” conta

Curare l’igiene orale non significa solo usare spazzolino e dentifricio. È necessario anche fare un corretto uso del filo interdentale. È fondamentale che il suo utilizzo avvenga prima del lavaggio e non dopo, contrariamente a quanti pensano. Questo farà sì che le successive operazioni di lavaggio abbiano maggiore efficacia, potendo agire senza incontrare la resistenza di residui.

Moltissimi non sanno di commettere questi 3 errori quando è il momento di lavare i denti

È giusto lavare i denti dopo un pasto, ma non subito dopo. I dentisti consigliano, infatti, di aspettare almeno venti-trenta minuti prima di armarsi di spazzolino e dentifricio. Il motivo risiede nel fatto che, dopo aver consumato un alimento, le sostanze alimentari ingerite rischiano di indebolire momentaneamente lo smalto dentale. Il rischio è che finisca per danneggiarsi.

E siccome l’obiettivo è tutelare i denti, evitare di commettere questi tre errori può dare una mano importante.

Lettura consigliata

Non solo cattiva igiene orale, ma alito pesante e mal di denti potrebbero dipendere anche da questa infiammazione cronica o acuta