Bisogna stare attenti ai falsi miti sull’alimentazione. Questi potrebbero infatti spingerci ad assumere comportamenti e abitudini errate, che potrebbero influenzare anche seriamente la nostra salute.

Per questa ragione, se si vuole comporre una dieta come si deve per perdere peso e stare meglio, è fondamentale rivolgersi a degli specialisti. In questo modo avremo una maggiore garanzia di star assumendo i nutrienti corretti.

Oggi in particolare ci soffermiamo su un falso mito che riguarda un frutto, a cui vengono associate ottime proprietà ma che in realtà non trova un vero riscontro scientifico. Infatti, moltissimi mangiano questo frutto per i suoi poteri antiossidanti ma potrebbero commettere un errore.

Il frutto fermentato

Ci sono molte persone che pensano che la papaya abbia degli effetti straordinari sulla salute grazie ai suoi poteri antiossidanti. Oggi vedremo che le cose non starebbero esattamente come potremmo pensare.

La papaya è un frutto molto popolare, originario del Messico e oggi coltivati in vari Paesi dell’Asia e dell’Africa. In Italia non è molto coltivato, perché le temperature a cui cresce devono essere molto alte. Si può, tuttavia, trovare in alcune zone costiere della Sicilia e della Calabria.

In ogni caso, è un frutto che si può trovare abbastanza facilmente ed è anche piuttosto amato. Il fatto è che molti lo utilizzano, soprattutto fermentato e sotto forma di integratore, come potentissimo antiossidante. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità però starebbero commettendo uno sbaglio.

Ci sono voci che dicono che la papaya fermentata abbia delle grandi proprietà antiossidanti e che possa combattere efficacemente l’invecchiamento. Per chi sostiene questa tesi, consumare questo frutto, o ancora meglio degli integratori da esso ottenuti, avrebbe dei grandi effetti sulla salute.

Secondo l’ISS è vero che la papaya contiene una buona quantità di antiossidanti, che aiuterebbero a rallentare l’invecchiamento inibendo l’azione dei radicali liberi. L’Istituto Speriore di Sanità, però, specifica anche che la maggior parte della frutta e della verdura ha effetti di questo tipo. La papaya non avrebbe quindi effetti migliori degli altri frutti, ma sarebbe come tutti gli altri.

Insomma, gli esperti ci mettono in guardia: secondo loro, la papaya sarebbe utile e garantirebbe effettivamente una certa dose di antiossidanti, ma non si tratterebbe affatto di un frutto miracoloso. Quindi, non varrebbe la pena acquistare integratori basati su di essa.

