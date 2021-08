I rimedi offerti dalla natura possono rappresentare degli enormi benefici, quando se ne comprende il potenziale. Il tarassaco, ad esempio, è una pianta che cresce in tantissime regioni diverse, come l’Abruzzo, la Campania, la Lombardia o la Sardegna. Oggi in molti la conoscono anche come Dente di Leone e sanno che si tratta di una pianta perenne.

Questa cresce quasi tutto l’anno, anche nei luoghi più in ombra. Purtroppo, però, ancora moltissimi la credono solo l’alleata di una pancia piatta ma questa pianta fa molto di più. Per far conoscere le sue proprietà, la Redazione di Salute e Benessere desidera partire da questo studio in materia. I valori nutrizionali del tarassaco sono davvero incredibili e vale la pena conoscere i suoi enormi benefici per la salute.

I principali costituenti chimici di questa pianta e le sue incredibili proprietà

All’incirca 100 grammi di tarassaco apportano al corpo 45 calorie, a fronte di 3,7 grammi di carboidrati e solo 1,1 grammi di zucchero. La stessa quantità di tarassaco ha all’incirca 316 milligrammi di calcio, 440 di potassio e 63 di fosforo.

Il tarassaco è ricco di vitamine A, B1, B2, C, E, K e la vera fonte di benessere è la radice. Qualcuno la estirpa proprio durante questo mese di agosto, mentre altri credono che il periodo migliore sia settembre-ottobre.

Tra i principi attivi presenti nella radice figurano diversi alcoli triterpenici e taraxerolo. Poi è possibile trovare un alcaloide coleretico e la tarassicina amara. Il primo ha enormi benefici sul fegato e spinge la cistifellea a eliminare la bile. Sono presenti numerosi sali minerali e zuccheri liberi, come glucosidi e pectine e amminoacidi, come l’asparagina.

Perché moltissimi la credono l’alleata di una pancia piatta ma questa pianta fa molto di più

Le foglie sono ricche di flavonoidi, potassio, vitamine varie e carotenoidi. Il contenuto di vitamina A è notevolmente più alto di quello presente nelle carote. La pianta, oltre a sgonfiare la pancia e fungere da digestivo, è utile contro irritazioni cutanee, foruncoli e altre impurità della pelle. Le radici hanno anche proprietà leggermente lassative, ma depura anche il sangue e lo fluidifica.

Il suo consumo favorisce anche la sudorazione ed è curativo nel caso di reumatismo cronico. Il tarassaco previene la formazione di calcoli renali. Il nostro consiglio è quello di concordarne l’assunzione con il proprio medico di fiducia, per scongiurare effetti contrastanti con farmaci assunti.

