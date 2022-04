Parecchi quando si tratta di alimentazione si sentono autorizzati a dire la propria opinione. Ci sono infatti tantissime persone che si sentono in grado di prescrivere diete anche senza avere le competenze per farlo. Questo fenomeno, all’interno di una società che dà molto valore all’aspetto estetico, fa nascere poi dei trend duri a morire e a volte anche dannosi. Oggi parliamo di uno di questi che sicuramente molti hanno provato almeno una volta nella vita. Infatti moltissimi la bevono a stomaco vuoto prima di colazione, ma la miscela di acqua e limone potrebbe creare dei fastidi sul lungo periodo. Scopriamo insieme quali sono i problemi che potremmo dover affrontare.

Il limone, pregi e difetti

Secondo quanto circola sul web, sorseggiare un bel bicchiere di acqua e limone al mattino aiuta a far diminuire la fame e a dimagrire. Sicuramente svegliarsi e bere dell’acqua è una buona mossa: infatti ci permette di idratarci dopo lunghe ore in cui il nostro corpo è rimasto nel sonno. Il limone però, nonostante sia un alimento dalle mille risorse, non ha proprietà dimagranti o sazianti. Queste sono riscontrabili infatti in altre tipologie di cibi. Questo tipo di agrume ha invece un buon contenuto di vitamina C e potassio ed è noto per le sue capacità astringenti e digestive. Può infatti essere impiegato per dei decotti che aiutino a smaltire un pasto troppo pesante. Inoltre il suo succo riesce anche a migliorare l’assorbimento del ferro. Questo vale sia per quanto riguarda le proteine animali che per le verdure, soprattutto quelle a foglia verde.

Moltissimi la bevono a stomaco vuoto prima di colazione, ma questa bevanda potrebbe danneggiare i denti e causare problemi

Passiamo però ai potenziali grattacapi a cui questo genere di “bibitone” ci espone. Il primo è la sua acidità: questa infatti potrebbe dare fastidio ai denti. Potrebbe corroderne lo smalto e alterarne il colore. Poi potrebbe sempre disturbare i soggetti che soffrono di problemi di natura gastrica. È invece assolutamente da evitare nel caso in cui si sia affetti da un’allergia agli agrumi. Quindi, prima di affidarsi al fai da te, è meglio sempre confrontarsi con il proprio medico di base. Infatti un serio parere scientifico potrebbe evitarci delle noie o in altri casi delle vere e proprie catastrofi.

