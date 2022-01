La presenza degli angeli custodi è centrale nella religione cristiana. Si tratta di entità che non sono uomini come noi ma che avvicinano il credente a Dio. La loro presenza e l’intuizione che potrebbero dare ai fedeli li renderebbero più vicini alla strada che porta alla salvezza. Spesso nella tradizione cristiana gli angeli appaiono anche come messaggeri di Dio.

Infatti, l’episodio più conosciuto che rientra in questa tipologia è sicuramente l’Annunciazione di Maria: proprio in quel momento l’arcangelo Michele le dà la buona novella. Queste entità, tuttavia, non esauriscono la loro presenza nella tradizione cristiana ma sono anche centrali in astrologia. Infatti, anche ogni segno zodiacale avrebbe un angelo custode che guida le sue scelte e che è presente nella vita quotidiana. In particolare, moltissimi ignorano che ogni segno dell’oroscopo ha un angelo custode che lo protegge.

Ariete con Samuele e Toro con Anael

L’Ariete è il primo segno dello zodiaco e il suo angelo custode è Samuele. Parliamo di un angelo molto particolare, un arcangelo. In particolare, si tratta dell’arcangelo dell’amore puro. Samuele è l’arcangelo dell’adorazione di Dio e ha come simboli l’indipendenza e l’intraprendenza.

Il secondo segno dello zodiaco è il Toro che vede in Anael il suo angelo protettore. I Gemelli invece hanno la fortuna di avere l’arcangelo Gabriele, che consente loro di ricevere suggerimenti e intelligenza. Tuttavia, non solo è il protettore dei Gemelli ma anche del Cancro. Per i nati sotto questo segno, Gabriele è presente in un’ottica di miglioramento personale, specialmente per quanto riguarda l’immaginazione e l’empatia. Per quanto riguarda il Leone invece, è Michael che lo guida e migliora la sua determinazione.

La Vergine ha la sua salute psicologica e fisica protetta da Rafael, che è anche il garante della positività e dell’ottimismo. Invece, sempre Anael guida la Bilancia fornendo comprensione e armonia. Azrael consiglia lo Scorpione e gli fornisce energie e forza di volontà. Invece, Saquiel aumenta la bontà e l’ottimismo tipici del Sagittario, che trova in lui anche ottimismo e sincerità. I nati sotto il segno del Capricorno possono affidarsi a Cassiel, che oltre alla determinazione gli dà loro intuizioni economiche e finanziarie. Uriel invece guida l’Acquario, mentre Asariel è l’angelo custode dei Pesci.

