In questo periodo storico tanti bimbi si ritrovano a trascorrere molto tempo in casa.

Fanno i compiti, dedicano del tempo al pisolino pomeridiano, ma diventa sempre più difficile trovare dei modi per farli divertire e intrattenerli con attività interessanti.

In realtà esiste un modo facile e abbastanza veloce per permettere ai propri figli di trascorrere del tempo a sporcarsi le mani imparando tante cose nuove.

Vediamo perché moltissimi genitori hanno iniziato ad usare questo coloratissimo gioco per divertirsi in casa con i propri figli a costo zero.

Di cosa si sta parlando

Esistono diverse attività ricreative che possono coinvolgere sia i grandi che i piccini.

Attraverso alcuni semplici strumenti da cucina si può essere in grado di creare cose divertenti in grado di stimolare la curiosità e la creatività dei propri figli.

Stiamo parlando dei cubetti di ghiaccio.

Sembra strano, ma con un po’ di originalità possono essere trasformati in pastelli per colorare. Il procedimento per realizzarli è veramente molto semplice.

Occorrente:

vassoio per realizzare cubetti di ghiaccio, o stampini in silicone;

colori a tempera o colori alimentari;

stecchi gelato;

acqua.

Come realizzare dei coloratissimi cubetti di ghiaccio per dipingere

Per realizzare i cubetti di ghiaccio colorati bisogna innanzitutto scegliere quali colori utilizzare e inserire qualche goccia in ogni quadratino o stampo. Versare dell’acqua in modo tale da diluire la tinta e mescolare bene con uno stecco di gelato o con uno steccone per arrosticini.

Osservare bene il composto: se risulta troppo acquoso bisognerà aggiungere ancora della quantità di colore.

Inserire il vassoio dei cubetti o gli stampi in freezer e attendere la solidificazione. Quando cominceranno a diventare più freddi e duri inserire uno stecco da gelato per ogni cubetto colorato e lasciare in posa fino alla trasformazione completa. Appena pronti saranno uno svago incredibile per i bimbi.

Nel caso in cui i bimbi siano proprio piccoli, un’idea alternativa consiste nel cambiare la forma del ghiaccio colorato. Mettendo il composto nelle formine da ghiacciolo sarà ancora più comodo maneggiare il ghiaccio colorato e il gioco darà ancora più soddisfazione.

Con un po’ di fantasia, un foglio bianco ruvido o spesso e tanta creatività i bambini potranno essere in grado di dare sfogo alla loro immaginazione e creare dipinti originali.

È utile che il tavolo da gioco sia ricoperto da una tovaglia neutra.

In questo modo i bimbi non saranno distratti dalla fantasia della cerata e potranno sperimentare con più libertà.

Durante l’attività può essere molto utile dialogare con i propri figli in merito al ghiaccio, alle loro sensazioni corporee a contatto con il materiale. Inoltre sarà bellissimo notare la loro meraviglia quando vedranno la trasformazione del ghiaccio e il cambiamento del colore mentre il cubetto si scioglie.

Divertente, educativo, colorato: ecco perché moltissimi genitori hanno iniziato ad usare questo coloratissimo gioco per divertirsi in casa con i propri figli a costo zero.