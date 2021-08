Con l’arrivo del mese di agosto e, soprattutto, delle ferie estive molte persone cercheranno di sfuggire al caldo cittadino. Il rifugio ideale per la maggior parte della popolazione è, ancora una volta, il mare.

Le località di mare, infatti, nonostante la pandemia hanno visto arrivare moltissimi turisti.

Il capo di vestiario più richiesto e diffuso al mare è, come prevedibile, il costume da bagno.

Tra le donne spopolano i bikini e in un precedente articolo si era trattato dei costumi più di moda in questo 2021, per sembrare dive.

Oggi, invece, si tratterà di un modo molto interessante per indossare la parte superiore del bikini.

Un modo che sta davvero spopolando sui Social Network e tra le amanti della moda.

L’estate 2021, complice il trend lanciato dalle sorelle Kardashian-Jenner, vuole il bikini allacciato al contrario. Ma cosa significa allacciare la parte superiore del bikini al contrario?

Moltissime stanno impazzendo per questa incredibile moda dell’estate a costo zero da sfoggiare in spiaggia

In vendita si trovano alcuni costumi disegnati per sembrare capovolti.

Tuttavia, anche chi non vuole spendere soldi per acquistare un nuovo costume, non dovrà disperare.

Infatti, sarà sufficiente prendere una qualsiasi parte superiore a forma di triangolo di un costume già presente nel guardaroba. Ecco perchè moltissime stanno impazzendo per questa incredibile moda dell’estate a costo zero da sfoggiare in spiaggia. Si può sperimentare la tendenza, infatti, semplicemente riciclando costumi datati o che ci hanno stufato.

Per allacciarlo al contrario posizionare la parte superiore che, in condizioni normali, si trova sotto al seno di lato.

Il bikini a triangolo, poi, potrà essere indossato anche come fascia legando al centro le spalline.

Sono molte le influencer che, su Instagram, hanno sfoggiato il bikini indossando top a triangolo incrociati sulla pancia.

Un altro modo per allacciare la parte superiore in modo innovativo è annodare i laccetti superiori del costume sopra al seno, nascondendoli dentro al costume.

È una tecnica molto utile per evitare i fastidiosi segni capaci di rovinare qualsiasi abbronzatura.

Per quanto riguarda i colori spopolano il verde, il rosa e il multicolore.