La lavatrice è un elettrodomestico di grande aiuto e fa risparmiare tempo e fatica. Tuttavia ancora molti si lamentano a causa dei costi elevati sulla bolletta elettrica. Eppure moltissime famiglie pagano più cara del 60% la bolletta elettrica della lavatrice perché non applicano questa semplice soluzione.

La lavatrice consuma molto

Molti si chiedono come mai la lavatrice sia così affamata di energia da pesare abbastanza sulla bolletta elettrica. Se si guarda al suo funzionamento ciò che colpisce è la centrifuga, che deve far ruotare ad alta velocità una massa non indifferente di panni. La centrifuga invece consuma poco, perché il cestello ruota abbastanza liberamente e non consuma granché. Ciò invece che fa alzare il costo della bolletta elettrica è il lavaggio.

BITCOIN GRATIS

La guida definitiva che ti aiuta a ricevere questo incredibile regalo CLICCA QUI

Un vero scaldabagno

In molte case oggi non esistono più i vecchi scaldabagni, perché l’acqua si riscalda attraverso il gas. Ma senza saperlo tutte le famiglie conservano ancora fra i loro elettrodomestici uno scaldabagno. La lavatrice in effetti per scaldare l’acqua di lavaggio utilizza lo stesso sistema di uno scaldabagno. L’acqua fredda entra nella macchina e si riscalda grazie ad una resistenza elettrica. È proprio questo il sistema un po’ antiquato che utilizzano le lavatrici.

Moltissime famiglie pagano più cara del 60% la bolletta elettrica della lavatrice perché non applicano questa semplice soluzione

Nelle lavatrici è la resistenza che riscalda l’acqua e la porta ai gradi desiderati. Secondo un sondaggio 8 famiglie italiane su 10 usano il lavaggio a 60 gradi e più. Per avere l’acqua a questa temperatura la lavatrice consuma molta energia. Si calcola che chi lava i panni a 40 gradi consuma il 60% in meno d’elettricità rispetto a quelli che lavano a 60 gradi e più. Basta allora questo semplice accorgimento per ridurre la spesa della lavatrice.

Lavare a mezzo carico

Un’altra idea diffusa è che lavare a mezzo carico significa risparmiare sulla corrente elettrica. Invece è esattamente il contrario, perché due lavaggi a mezzo carico sono molto più costosi di un lavaggio a carico intero. È preferibile per il risparmio, lavare a carico intero piuttosto che fare due lavaggi a carico dimezzato.

Con questi due semplici accorgimenti il costo della lavatrice sarà certamente più leggero e meno oneroso per le famiglie.

Ecco come eliminare i cattivi odori che fuoriescono dalla lavatrice.