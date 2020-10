Cinture e bijoux stanno per rendere più frizzante il nostro autunno-inverno. Sono il dettaglio insostituibile che personalizza e rende unico ogni outfit. Questi accessori conferiscono, infatti, una femminilità riscoperta e sofisticata, ci accompagnano dall’ufficio alla palestra, fino al weekend fuori città. Collane colorate e cinture vistose fanno bella mostra di sé, in questa stagione piena di colori accesi e vitaminici. Ecco come impreziosire i look ed esaltare i punti sexy, con i consigli degli esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Green power e piccole gioie

Moltiplicare collane e cinture, per un inverno glam. La moda 2020/2021 vede il trionfo di colori come il lilla, il bianco, il giallo, il rosa, il verde in tutte le sue declinazioni, audacemente miscelate. Il cappotto verde evidenziatore con la linea a vestaglia si chiude con una cintura color bronzo. Abbraccia i fianchi e termina in un cinturino frontale essenziale e sottile. Alberta Ferretti propone pantaloni fucsia a profonde pinces da portare con la camicia lilla a ruches stretta in vita. E una fusciacca di cuoio e lamé oro da annodare sul davanti.

Moltiplicare collane e cinture, per un Inverno glam

Mark Jacobs rilancia la doppia cintura: una si insinua tra i passanti dei pantaloni e una circonda il punto vita in tonalità diversa. Pinko, invece, potenzia la fibbia con doppia allodola, Alviero Martini, poi, porta le sue antiche mappe di viaggio sui passanti di cinture sottili in cuoio. Agnona propone il doppio chocker di perle barocche e catena brunita. Giorgio Armani mette un complicato fiocco nero al posto della collana, per dare importanza al tailleur. Missoni sostituisce la collana con un piccolo foulard da collo.

Piccole gioie che ritornano

Tornano i gioielli in argento con la maglia a serpentina, decorati con icone e forme intercambiabili. Per i capi più romantici, che abbinano pizzo e rose, i gioielli floreali firmati Dolce Gabbana. Per le giornate più fredde, sotto i cappelli di tweed, spuntano orecchini a cerchio con un allegro gioco di charmes.