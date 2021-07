Avere un addome piatto e tonico è sicuramente uno degli obiettivi estetici più ricercati da uomini e donne. Tutti si allenano al massimo e magari fanno grandi sacrifici nella dieta pur di veder spuntare la famigerata tartaruga addominale. Oppure, semplicemente, di avere un addome tonico e muscoloso. Gli uomini desiderano il six-pack (la forma visibile della muscolatura addominale). Le donne vogliono eliminare ogni ombra di pancetta. Insomma, molti vogliono addominali scolpiti ma pochi seguono queste 2 regole fondamentali per averli, che non riguardano né l’allenamento né le cose che mangiamo. Facciamo chiarezza così da vedere sensibili miglioramenti già da quest’estate.

Tutti stanno attenti a cosa mangiare, ma pochi a quanto bere

Premettiamo che una dieta attenta e un allenamento mirato e costante sono presupposti fondamentali per poter avere addominali di ferro. Il problema è che da soli questi due presupposti non bastano. Bisogna sempre seguire due accortezze, spesso sottovalutate ma che fanno la differenza tra chi riesce a raggiungere l’obiettivo e chi non ce la fa.

La prima: per asciugare l’addome bisogna bere molta acqua. In una dieta sana il consumo normale di acqua è di 2 litri al giorno, se vogliamo asciugare l’addome dobbiamo alzare questo parametro. Portiamo il nostro consumo d’acqua giornaliero almeno a 3 litri (senza mai esagerare però). Bere molto aiuta a contrastare la ritenzione idrica, spesso causa di quei gonfiori che ci precludono la vista della tartaruga addominale. È importante soprattutto bere in due momenti della giornata: al mattino appena svegli e durante l’allenamento.

Teniamo d’occhio l’orologio

Oltre a bere molta acqua, la seconda regola per avere un addome marmoreo è quella di eliminare i carboidrati dopo le sei del pomeriggio. Molti vogliono addominali scolpiti ma pochi seguono queste 2 regole fondamentali per averli. Infatti, se l’obiettivo è il dimagrimento, spesso si segue giustamente una dieta ipocalorica e scarica di carboidrati. Ma pochi stanno attenti all’ora in cui assumono i nutrienti. Eliminando i carboidrati dopo le sei del pomeriggio, il nostro corpo ha sicuramente il tempo di smaltirli prima di addormentarsi. In questo modo, non si trasformeranno in grassi che, accumulandosi nelle zone sensibili, nasconderanno i nostri addominali granitici.

