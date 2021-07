D’estate i nostri cani giocano ancora di più all’aria aperta. Niente di più bello, se non fosse che così aumenta a dismisura il rischio di prendere zecche, pulci o parassiti di varia natura. Anche questa eventualità non è poi così grave, a patto che sappiamo riconoscere il problema e soprattutto capire come intervenire.

Un’usanza molti diffusa tra i padroni è quella di cercare di eliminare zecche e pulci con l’olio d’oliva. Molti utilizzano questo prodotto naturale per salvare il cane dai parassiti ma ottengono l’effetto contrario. Stando a quanto dicono gli esperti, infatti, l’olio d’oliva non deve in alcun modo essere utilizzato sul pelo dei nostri amici a quattro zampe. Così come non devono essere utilizzati altri prodotti d’uso comune, come acetone ed alcol. Altrimenti rischiamo di mettere a repentaglio la salute del nostro animale. Vediamo perché.

Molti utilizzano questo prodotto naturale per salvare il cane dai parassiti ma ottengono l’effetto contrario

Come anticipato, è usuale trovare articoli che suggeriscono di eliminare le zecche e le pulci con l’aiuto di una goccia d’olio di oliva. Ma i veterinari sconsigliano assolutamente questa pratica e spiegano il perché. Usare olio, alcol o acetone contro le zecche è efficace, nel senso che questi parassiti ne soffrono. Il problema, però, è che reagendo a queste sostanze i parassiti emettono una secrezione dalla bocca, che può entrare in circolo nel sangue del cane. Questo non fa che aumentare la probabilità di trasmettere malattie all’animale, come la febbre bottonosa, la tularemia, l’ehrlichiosi canina, la febbre Q o la babesiosi.

I parassiti non andrebbero mai “infastiditi” o “storditi” prima di essere rimossi. L’olio d’oliva, come l’alcol e l’acetone, può essere utilizzato solamente per uccidere il parassita dopo averlo rimosso. è di assoluta importanza, infatti, non uccidere zecche e pulci con le dita: il rischio è che ci mordano, trasferendoci le stesse malattie da cui abbiamo appena salvato il nostro cane.

Approfondimento

Quando il cane si rotola nell’erba non sta solamente giocando