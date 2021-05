Chi non hai mai usato un po’ di zucchero per addolcire le proprie bevande, siano esse tè, caffè o altro. Oppure ancora per preparare ricette golose. Lo zucchero, quindi, è un ingrediente a cui non si potrebbe rinunciare a meno che non vi siano delle valide alternative.

C’è da distinguere tra lo zucchero semolato bianco e quello di canna. Entrambi non sempre consigliabili per via dei processi di raffinazione e lavorazione con acidi e coloranti che li caratterizzano. Ciò comporta la perdita delle loro proprietà nutritive con conseguenze per la nostra salute.

Invero, lo zucchero di canna sembrerebbe più delicato perché contiene una buona percentuale di melassa cioè la parte più ricca di nutrienti della canna da zucchero. Questo gli fornisce un sapore più caratteristico.

La scelta, quindi, dovrebbe pendere verso lo zucchero di canna ma cosa succede se invece decidiamo di non usare proprio lo zucchero oppure se in casa è terminato?

Le alternative naturali

Molti usano lo zucchero ma davvero in pochi conoscono questi 2 ottimi rimedi naturali per sostituirlo e ottenere bevande gustose e saporite. Ci riferiamo allo zucchero di cocco e al malto.

Lo zucchero di cocco deriva dalla linfa della palma da cui nasce. Essa viene prima estratta, poi bollita e infine cristallizzata. È una valida alternativa allo zucchero anche se si presenta con un sapore più dolce in particolare rispetto a quello di canna.

Rispetto allo zucchero bianco, invece, presenta le stesse calorie ma non è raffinato. Inoltre, piccola curiosità, non ha il sapore di cocco e non provoca un innalzamento dell’indice glicemico.

L’uso del malto al posto dello zucchero

Il malto, invece, deriva dalla germinazione dell’orzo o del mais ed è molto usato per la preparazione dei biscotti ma anche di gelati e bevande. Dolcifica di meno rispetto allo zucchero bianco ma può essere un valido sostituto.

Basta, infatti, usarne il 50% in più rispetto alla dose di zucchero consigliata per preparare le bevande o i cibi ed il gioco è fatto.

