È indubbiamente bello aprire lo sportello della lavatrice e avvertire subito un profumo di fresco e pulito. Capita spesso, però, di sentire un odore sgradevole sul bucato, quasi una puzza.

Ciò può accadere per diversi motivi. Può succedere, ad esempio, se non abbiamo estratto subito la biancheria dal cestello, ma l’abbiamo lasciata chiusa lì per molte ore. Questo non farà altro che contribuire alla formazione di muffe e germi, che causeranno il cattivo odore.

Potrebbe succedere anche se non puliamo a dovere la lavatrice. Molti non ci pensano, ma anche la lavatrice andrebbe pulita, soprattutto in questa sua parte nascosta che la maggior parte di noi trascura.

Situazioni come questa contribuiscono a generare un cattivo odore sulla nostra biancheria.

La soluzione è sotto i nostri occhi

Per risolvere questo problema, tante persone aggiungono in lavatrice l’ammorbidente o le gocce profumate. Esistono, però, scuole di pensiero secondo cui sarebbe meglio evitare l’ammorbidente. Questo prodotto, infatti, rovinerebbe i capi di lana, come i maglioni, ad esempio. Proprio in merito a questo, ecco le 3 regole d’oro per lavare i maglioni di lana in lavatrice senza rischiare di infeltrirli.

Esiste, invece, un prodotto che, aggiunto nel cassetto dei detersivi, ci garantirà un bucato davvero profumatissimo, nel tempo.

Molti usano l’ammorbidente, ma per profumare il bucato a lungo in modo naturale è questo l’ingrediente da aggiungere in lavatrice

Gli esperti delle faccende domestiche sono concordi nel dire che gli oli essenziali sono ciò che serve per profumare la nostra biancheria.

In particolare, l’olio essenziale al sandalo sarebbe quello che regalerebbe i migliori benefici. Ha proprietà antisettiche e purificanti, che contribuiranno all’igiene del nostro bucato. Inoltre, regalerà ai nostri capi un profumo caldo e confortevole.

Per una nota nettamente più agrumata e decisa, invece, dovremmo optare per l’olio essenziale al mandarino. Questo prodotto avrà un effetto sgrassante e sarà perfetto anche per il bucato particolarmente sporco. Molti usano l’ammorbidente, ma per profumare il bucato dovremmo diluire circa 10 gocce di questi oli essenziali nel detersivo.

I 2 consigli migliori per mantenere il profumo a lungo

Ovviamente, per far durare il profumo a lungo, potremmo sfruttare dei trucchetti sempre validi. Un’idea interessante è il sapone profumato di gesso, da inserire all’interno dei cassetti.

Altrimenti potremmo scegliere anche le strisce di carta profumate, da lasciare ai lati dei vestiti, all’interno di armadi e cassetti.

