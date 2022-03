Molti usano il bicarbonato per pulire i pavimenti, per disinfettare le superfici o per il bucato ma pochi sanno che potrebbero usarlo in questo modo per alleviare e curare questi malanni

I rimedi naturali utilizzati per le pulizie ci permettono di evitare detergenti e candeggine, che minano la salute delle nostre mani e delle vie respiratorie.

Molti usano il bicarbonato per pulire i pavimenti, per disinfettare le superfici o per il bucato, eppure le sue proprietà non finiscono qui. Se usiamo bicarbonato e oli essenziali per creare suffumigi e decongestionanti, potremo scoprire la gamma completa dei possibili utilizzi di questo prodotto così versatile.

Aerosol naturale

I suffumigi, detti anche “fumetti”, sono molto utili durante i cambi di stagione quando i malanni derivanti dai continui saliscendi delle temperature minano il nostro organismo.

Tosse, catarro e congestione nasale possono essere combattuti utilizzando il vapore acqueo, per dare sollievo e liberare le vie respiratorie.

Soprattutto il mal di gola, che è una conseguenza dell’infiammazione dovuta al colpo d’aria, può trovare un rimedio attraverso l’utilizzo del vapore unito a oli essenziali, erbe e bicarbonato.

Questo perché a contatto con l’acqua bollente, il bicarbonato diventa effervescente aumentando i benefici degli oli e delle erbe.

Le inalazioni devono essere complete per avere maggiore efficacia e il panno, che solitamente mettiamo in testa, serve per non disperdere il calore.

Per trascorrere una notte tranquilla e calmare la tosse, possiamo utilizzare questo sistema prima di andare a dormire. In questo caso, insieme al bicarbonato possiamo impiegare olio di melaleuca o camomilla.

Il primo ha proprietà antimicrobiche e il secondo distensive.

I rimedi naturali per stappare il naso in pochissimo tempo sono diversi e molto efficaci.

I vapori con il bicarbonato sono consigliati con l’alloro, che allevia i dolori della sinusite avendo proprietà analgesiche e calmanti. Ma soprattutto con l’eucalipto, potente decongestionante che ha effetti immediati con poche gocce. Utilizzato prima di andare a dormire, ci permetterà di respirare più facilmente.

Anche la menta ci aiuta a eliminare il muco perché è un vasodilatatore.

Il naso chiuso è una conseguenza tipica di un brutto raffreddore. È un disturbo che non ci permette di dormire e rende complicati recupero e guarigione.

Le erbe possono essere d’aiuto anche tramite unguenti. In commercio si trovano unguenti già pronti, ma se ne vogliamo prepararne uno in casa possiamo seguire alcune facili indicazioni.

Mettiamo a scaldare a bagnomaria 1 cucchiaino di cera d’api, un cucchiaio di olio EVO e uno di olio di neem, che ha proprietà balsamiche. Mescoliamo e attendiamo che il composto si addensi, quindi togliamo dal fuoco e aggiungiamo 10 gocce di olio di eucalipto e 5 di estratto oleoso di melissa. Possiamo aggiungere anche camomilla e timo. Lasciamo raffreddare e utilizziamo prima di andare a dormire. Il naso si libererà in pochissimo tempo.