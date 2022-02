Quando si fanno le pulizie di casa spesso ci si imbatte in consigli che vedono nei rimedi naturali i veri protagonisti.

Come nella maggior parte delle diatribe quotidiane anche qui ci si divide in due fazioni, spesso contrapposte.

Da un lato coloro che preferiscono prodotti e detergenti acquistati al supermercato. Dall’altra, invece, chi sceglierebbe sempre i prodotti naturali.

Bicarbonato e aceto ma anche il percarbonato sono solamente alcuni dei prodotti utilizzati più di frequente.

Economici ma molto utili sono alla base della pulizia profonda di qualsiasi casa. Infatti è possibile utilizzarli per pulire il forno, il WC incrostato ma anche per i pavimenti e per fare il bucato.

Nella frenesia di utilizzare questi prodotti, tuttavia, potrebbe accadere di sbagliare e di utilizzare il bicarbonato in modo errato.

Molti usano il bicarbonato per pulire casa e in lavatrice senza sapere che potrebbe danneggiare superfici e tessuti delicati

Una prima superficie, tra le più delicate, che bisognerebbe tenere lontano dal bicarbonato è il marmo. A prima vista potrebbe sembrare il rimedio più efficace per fare tornare bianchi davanzali e pavimenti in marmo. Si tratta sicuramente di un prodotto molto utile da utilizzare per eliminare eventuali macchie ostinate.

Un errore che molti fanno, ad esempio, è poggiare sul pavimento in marmo il sacco della spazzatura che potrebbe macchiarne la superficie.

In questo caso il bicarbonato potrebbe essere utile per tentare di farlo tornare bianco come prima.

Tuttavia meglio evitare di aggiungerlo all’acqua tutte le volte che si lavano davanzali, piano cucina o pavimento. Si tratta di un consiglio utile per limitare la rimozione eccessiva dello strato superficiale che potrebbe esporre il marmo al rischio graffi.

Per le pulizie settimanali si potrà utilizzare acqua con una goccia di sapone liquido o una manciata di scaglie.

Seta

Molti usano il bicarbonato per pulire casa e in lavatrice in aggiunta al detersivo.

Tuttavia lo sbaglio è dietro l’angolo dal momento che questa sostanza non andrebbe utilizzata per la pulizia della seta.

Ad indicarci questa precauzione è direttamente la confezione di alcuni dei bicarbonati più diffusi in commercio.

La seta è una fibra naturale delicata che andrebbe lavata sempre facendo molta attenzione. Prima di lavare una camicia o un capo in seta meglio leggere attentamente l’etichetta. Questa, infatti, ci indicherà anche se si tratta di pura seta o di un mix. La seta potrà essere lavata in lavatrice a 30 gradi e con ciclo delicato oppure a mano. Nei casi di macchie di sudore, olio o sughi meglio portare il capo in lavanderia, gli esperti sapranno farlo tornare come nuovo.

Per quanto riguarda i capi colorati, inoltre, si consiglia di fare una prova su una parte del tessuto prima di aggiungere il bicarbonato. Sarà utile per capire la reale tenuta del colore, se molto delicato potrebbe sbiadire durante il lavaggio.