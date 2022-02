Molti usano aglio, limone e prezzemolo per l’ossobuco alla milanese ma sbagliano a non usarli anche nella preparazione di questi piatti

Sono tra gli ingredienti più usati in cucina: aglio, prezzemolo e limone ci permettono di insaporire moltissime pietanze. Una di queste è l’ossobuco alla milanese, che per essere cotto a puntino vuole il mix di questi 3 ingredienti per fare la famosa gremolada. Un fine tritato di aglio, prezzemolo e limone, infatti, permetterà di insaporire la carne e di terminare la sua preparazione in modo eccellente.

Non solo ossobuco

Se dunque è l’ossobuco alla milanese il piatto più conosciuto in cui mettere la gremolada, pochi conoscono il suo utilizzo anche in altri piatti che potremmo cucinare. Infatti, questo mix di sapori potrebbe essere l’ideale per condire pasta, pesce e altri tipi di carne come il coniglio. Vediamo come poterla utilizzare nello specifico e prepariamo dei bocconcini di merluzzo in salsa gremolada.

Prendiamo i filetti di merluzzo già pronti o quelli congelati. Questi ultimi saranno più facili da preparare e da condire. Prepariamo un mix di cipolla, aglio e rosmarino, mettiamolo in padella con un po’ d’olio e facciamo rosolare. Quando si saranno imbionditi mettiamo dentro i nostri filetti e giriamo più volte durante la cottura. Sfumiamo con del vino bianco. Aggiungiamo del brodo vegetale o della semplice acqua per portare a completamento.

Poco prima della cottura finale aggiungiamo la gremolada e mantechiamo bene in padella. Infine, potremmo mettere anche dei capperi dissalati in acqua corrente per dare quel sapore più intenso al pesce. Adesso il piatto è pronto per essere servito caldo.

Sarà gustoso utilizzare il mix di questi ingredienti per condire anche delle semplici patate al forno o in padella. Il segreto sta nell’aggiungere la gremolada poco prima della fine della cottura e permettere così al composto di amalgamarsi bene con le patate. Servite tiepide o anche come piatto freddo saranno un ottimo accoppiamento.

Prepariamo, infine, anche delle scaloppine di carne bianca: pollo o tacchino. Infariniamo le fette e friggiamole in padella. Quando saranno pronte sfumiamole con del vino bianco e aggiungiamo contemporaneamente la gremolada. Mantechiamo il tutto e aggiustiamo di sale e pepe. Serviamo calde e fumanti.

Molti usano aglio, limone e prezzemolo per preparare la famosa gremolada e condire l’ossobuco, ma ora sappiamo che potremmo utilizzarla anche in altri gustosissimi piatti.