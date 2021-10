Con pochissime eccezioni, l’acqua che esce dai nostri rubinetti è perfettamente potabile e adatta per l’uso umano. Possiamo quindi utilizzarla senza timore per bere, lavarci, lavare le stoviglie e darla da bere agli animali domestici.

Ma c’è un’operazione quotidiana per cui non è consigliato utilizzare l’acqua del rubinetto, e per una ragione molto semplice. Vediamo di che cosa si tratta.

Molti usano acqua di rubinetto per questa operazione quotidiana ma gli esperti consigliano solo acqua sterile

Ma di quale operazione quotidiana stiamo parlando? Si tratta dell’irrigazione nasale. L’irrigazione nasale è una pratica che molti trovano utile per eliminare il muco in eccesso dalle cavità nasali. È infatti consigliato praticarla tutti i giorni, soprattutto se viviamo in ambienti molto inquinati. Ma attenzione, per l’irrigazione nasale è fortemente raccomandato l’uso di acqua sterile. Quella prelevata direttamente dal rubinetto non va bene. Molti usano acqua del rubinetto per questa operazione quotidiana ma gli esperti consigliano solo acqua sterile.

Dovremmo usare preparati appositi, oppure soluzione fisiologica

Per operare un lavaggio nasale possiamo acquistare in commercio delle soluzioni ipertoniche apposite. Anche la tipica soluzione fisiologica è adatta. Se non abbiamo dei preparati appositi oppure la soluzione fisiologica, possiamo anche usare acqua distillata aggiungendo un cucchiaino di sale se siamo certi che non sia stata contaminata.

L’acqua del rubinetto potrebbe contenere batteri, amebe o altri patogeni

I nostri succhi gastrici sono perfettamente in grado di neutralizzare alcune minacce comunissime nell’acqua, come dei batteri o delle amebe. Ma le mucose nasali sono molto più delicate. Per questo, anche l’acqua buona da bere può non essere adatta per il lavaggio delle mucose nasali. Si sono registrati diversi casi nel mondo di persone che hanno contratto pericolose encefaliti a causa di amebe presenti nell’acqua utilizzata per il lavaggio nasale. Meglio quindi essere prudenti e utilizzare soltanto preparati appositi, oppure la soluzione fisiologica. Ma che strumento utilizzare per il lavaggio nasale?

Utilizziamo una siringa o una neti lota

Per operare il lavaggio nasale possiamo utilizzare una siringa senza ago sterilizzata e riempita con soluzione fisiologica. In commercio esistono anche degli strumenti appositi per il lavaggio nasale. Vengono dall’India, e si chiamano neti lota. Assomigliano a piccole teiere. Basta riempirle di soluzione fisiologica, e poi versare il liquido in una narice, facendolo fuoriuscire dalla narice opposta.

L’uso della neti lota potrebbe essere particolarmente utile al mattino, quando capita spesso di svegliarsi con il naso tappato. È un fenomeno molto comune, e ha una spiegazione. Infatti ecco la vera ragione per cui al mattino abbiamo spesso il naso tappato.