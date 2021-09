Una cosa che capita molto spesso, all’interno dell’abitazione o nei dintorni, è di trovare delle piccole costruzioni cilindriche di fango. O a volte, delle macchie di fango in alto che segnalano la passata presenza di queste costruzioni. Sicuramente tutti coloro a cui è capitato si sono chiesti in realtà cosa fossero e cosa ci facessero lì… Probabilmente abbiamo pensato che si trattasse di nidi ma vediamo di capirne di più.

Molti trovano in casa questi nidi di fango ma ignorano di ospitare questo animale

La responsabile di questi nidi di forma simile a un’anfora è una vespa molto diffusa ma poco conosciuta. Essa prende il nome proprio dalla particolarità delle sue costruzioni, ossia quello di Vasaia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La Vespa Vasaia può misurare fino a 4 cm, ha l’addome nero a goccia ed è gialla in alcuni punti, tra cui le zampe. Ha un modo di volare alquanto regale: con il busto sollevato e le zampe penzoloni. È un insetto solitario e si nutre del polline dei fiori.

Abitudini dell’animale e precauzioni

La Vespa Vasaia forgia i propri nidi in fango grazie alla saliva. Tende a collocarli in punti riparati e chiusi, per cui non è raro possa farlo in casa. Posti prediletti sono i cassonetti delle persiane, gli angoli del soffitto e perfino gli spazi tra i libri fermi.

Molti trovano in casa questi nidi di fango ma ignorano di ospitare questo animale, anzi molto spesso pensano si tratti di tutt’altro. Infatti non di rado, quando il nido è rotto, può capitare di vederci dei ragni e identificarli erroneamente quali proprietari di casa. Quando in realtà gli stessi sono delle vittime malcapitate. Infatti la femmina della vespa li immobilizza tramite il proprio veleno e li trasporta ancora vivi nel nido, fungeranno da nutrimento alla larva che vi ha deposto.

Il nido infatti non è l’abitazione della vespa adulta, bensì solo delle larve. Queste ultime, una volta cresciute, lo abbandoneranno. Possiamo sapere se ciò è già avvenuto o meno osservando il nido: se sigillato è ancora all’interno, se bucato invece già non vi è più. Qualora siano bucati possiamo disfarcene senza remora alcuna, in caso contrario possiamo magari trasportarli all’esterno.

Nidi singoli o a gruppi

I nidi inoltre possono essere singoli o a gruppi. Non spaventiamoci, possono esserci più larve, ma ricordiamoci che la Vespa Vasaia è un insetto solitario, quindi non dovremmo trovarci un intero sciame ronzante intorno.

Solitamente non tende a essere aggressiva se non in casi particolari, naturalmente questo non vuol dire non stare comunque bene accorti. In caso di puntura può essere utile consultare questo articolo: Come lenire i gonfiori da punture di api e vespe o calabroni. Per allontanare le vespe possiamo servirci anche di una particolare pianta aromatica.

In ogni caso il modo migliore per evitare nidi è impedire che le vespe possano entrare dentro, quindi usare le zanzariere o comunque essere molto vigili. In più, qualora se ne avvisti una, è bene osservarla e indagare per individuare ipotetici nidi.