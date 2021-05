Se un pentolino sul fuoco impiega quasi 10 minuti a scaldare una certa quantità d’acqua, un bollitore elettrico riesce a farlo in un solo minuto. Per questo motivo è importante introdurre questo piccolo elettrodomestico nella propria quotidianità. Usarlo solo per scaldare l’acqua per il tè è estremamente riduttivo. È possibile però che un utilizzo costante del bollitore comporti un accumulo di calcare al suo interno. Davvero in molti trascurano l’importanza della rimozione del calcare da questo elettrodomestico e questi geniali modi per farlo durare di più. Ecco cosa sapere.

Rimozione del calcare dal bollitore

I metodi per la rimozione del calcare sono davvero tanti. Tra i meno invasivi certamente il limone, un agrume dalle infinite potenzialità. Basterà tagliare un lime o un limone fresco a pezzi e metterlo a bollire un paio di volte.

Una seconda soluzione consiste nel diluire ¾ d’acqua, ¼ di aceto e un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Bisognerà azionare il bollitore e una volta terminato il processo lasciare la soluzione all’interno per qualche ora. Poi sciacquare via il tutto e bollire per 2 o 3 volte solo acqua per eliminare gli odori e i residui. Purtroppo molti trascurano l’importanza della rimozione del calcare da questo elettrodomestico e questi geniali modi per farlo durare di più.

Pulizia del filtro

A questo punto bisognerà pulire l’interno e l’esterno con una spugna morbida. Una volta rimosso il filtro è possibile che il calcare sia presente anche in questa zona. Allora occorrerà immergere il filtro in un bicchierino con aceto per una decina di minuti ed eventualmente strofinare con uno spazzolino il residuo. Sciacquare via il tutto. Il bollitore sarà immacolato, ma ecco subito 5 consigli per farlo durare più a lungo.

Una furba manutenzione

Mai lasciare l’acqua inutilizzata all’interno del bollitore. Questo agevolerà il deposito di minerali e la formazione del calcare. Suggeriamo di usare quest’acqua per annaffiare le piante.

Pulire settimanalmente l’esterno del bollitore aiuta le superfici a rimanere impeccabili come appena acquistate.

In base a quanto è calcarea l’acqua del rubinetto occorre programmare questo lavoro di decalcificazione un certo numero di volte al mese.

Usarlo poco spesso non prolunga la durata del bollitore. Suggeriamo ad esempio di usarlo per una prima bollitura dell’acqua della pasta o per preparare zuppe e bolliti più velocemente.

Mantenere il bollitore in queste condizioni aiuta a migliorarne l’efficienza, a prolungarne la durata e a ridurre il consumo elettrico.

Approfondimenti

