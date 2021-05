Molti stanno valutando di cancellare i propri profili dal web e dai social network ma non sempre è così facile

Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, ClubHouse sono solo alcuni dei più famosi social network presenti nella nostra vita. Attraverso di loro conosciamo gente e ci facciamo conoscere. Interagiamo con i nostri idoli e scopriamo nuove tendenze.

Nella piattaforma del web possiamo lanciarci nel mondo del lavoro o assistere ad eventi, confinandoci però sempre di più ad un’esistenza virtuale.

È capitato a tutti, almeno una volta, di sentire il bisogno di prendersi una pausa da questa vita social. Vogliamo riprenderci un po’ della nostra privacy e tornare alla nostra semplice routine.

Come fare allora per cancellarsi dai social network? Le nostre identità virtuali resteranno comunque sul web?

Creare la nostra identità digitale è semplicissimo. Cancellarla definitivamente richiederà molto più sforzo.

Possiamo iniziare cancellandoci da tutti i vari social network a cui ci siamo iscritti nei vari anni: nel caso in cui non ci ricordassimo vecchie password di vecchi profili, potremo utilizzare diverse applicazioni che ci permetteranno di cancellare definitivamente i nostri account. Per alcuni social potrebbe essere richiesto, invece, di inviare una richiesta scritta per la cancellazione del proprio profilo. Sarà bene verificare ogni dettaglio per poter eseguire correttamente la rimozione dei nostri dati.

Vorremo poi eliminare anche gli indirizzi di posta elettronica. Ricordiamoci che quasi tutti i gestori di email danno la possibilità di cancellare il proprio account seguendo le istruzioni del sistema. È bene sottolineare che spesso, se l’indirizzo elettronico non viene utilizzato per un tot di mesi, questo viene disattivato automaticamente. Se invece non siamo sicuri di poterlo cancellare definitivamente, ci conviene utilizzare dati non del tutto conformi alla realtà.

Dovremo poi cancellare il nostro nome da qualsiasi motore di ricerca. Questo ci permetterà di non far più comparire le nostre informazioni o post sui vari siti su cui sono stati precedentemente caricati. Procedura sicuramente più complicata, ci viene però facilitata da dei siti specializzati in queste operazioni.

Cancellarci definitivamente da internet può essere un sollievo ma anche una scocciatura. Questa decisione avrà sicuramente anche delle ripercussioni negative sulla nostra vita.

Ci basti pensare che ormai quasi tutti i colloqui di lavoro vengono svolti da remoto e dobbiamo inserire la nostra email personale per poter partecipare all’evento digitale. E non disporre di un indirizzo di posta elettronica farà sì che, sempre in ambito lavorativo, riscontreremo delle difficoltà ad essere contattati.

Se vogliamo prenderci una pausa dal mondo di internet sarà bene valutare ciò che davvero vogliamo rimuovere e ciò che invece ci sarà utile per essere sempre in contatto con chi vogliamo.

