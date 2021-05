La lavatrice è un elettrodomestico che utilizziamo quasi quotidianamente e di cui difficilmente riusciamo a fare a meno.

Oltre a voler ottenere un bucato pulito è importante avere anche la giusta morbidezza, fondamentale perché risulti soddisfacente e piacevole da indossare.

Non è sempre necessario utilizzare dei prodotti chimici per avere questo risultato, possiamo utilizzare dei naturali metodi fai da te, risparmiando prezioso denaro.

Molti stanno mettendo della carta argentata arrotolata in lavatrice per ottenere un bucato dagli incredibili risultati a costo zero.

Soluzione a portata di mano

È incredibile, in questo caso la carta argentata ci può davvero essere d’aiuto per avere capi morbidi, senza l’utilizzo di ammorbidenti ed in maniera semplice.

Inoltre, questo metodo favorisce anche il processo di lavaggio dei nostri panni sporchi che a fine ciclo risulteranno anche meno sgualciti.

Basterà, prima di procedere con il lavaggio, posizionare nel nostro bucato un foglio di carta argentata correttamente arrotolata, in modo che non si sfaldi.

La pallina deve essere di una dimensione pari a un pugno della mano, inoltre ricordiamo che questa conserverà le proprietà finché non diventerà troppo sgualcita.

Spieghiamo: i tessuti sono conduttori di elettricità statica che andrà a formarsi poi all’interno della lavatrice, indurendo le loro fibre per via dell’acqua e del movimento.

Mentre questa carta è in grado di attirare su di sé tutta l’elettricità, rimuovendola automaticamente dal nostro bucato che uscirà così finalmente morbido.

Consigli

È fondamentale cercare di non caricare troppo la lavatrice, con la pallina o senza, perché in questo modo non riusciremo ad ottenere un buon bucato.

Ricordiamoci che va sempre inserita dentro il cestello della lavatrice, favorendo il movimento meccanico della stessa, così funzionerà meglio.

Volendo, possiamo utilizzare la pallina di carta stagnola anche nella nostra asciugatrice, sempre per la stessa ragione, usandola come ammorbidente naturale.

