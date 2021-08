Il tiramisù è il dolce italiano più riconosciuto, amato e apprezzato in tutto il mondo.

Anche i più piccini ne sono ghiotti per la sua incredibile golosità che fa venire l’acquolina in bocca.

Questo dolce italiano dalla lunghissima tradizione va servito freddo, ma è comunque adatto a qualunque stagione.

Le sue origini sono contese tra il Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e la Toscana ma le varianti sono davvero numerose.

Molti stanno impazzendo per questo tiramisù perfetto per stupire gli ospiti a Ferragosto

Si tratta del tiramisù al limone che è una variante gustosa, rinfrescante, non troppo pesante e veloce da preparare.

Per prima cosa dovremo versare in un pentolino 250 ml di acqua tiepida con 60 ml limoncello e 60 grammi di zucchero.

Con l’aiuto di un cucchiaio mescoliamo attentamente il composto finché lo zucchero non si sarà sciolto del tutto.

In questo modo avremo preparato la nostra bagna al limone con cui bagnare i nostri savoiardi.

Proseguiamo separando 3 tuorli delle uova dagli albumi che andranno montati a neve con uno sbattitore elettrico.

Intanto, lavoriamo in un contenitore a parte i tuorli con lo zucchero rimasto (120 grammi).

A questo composto dovremo aggiungere 500 g di mascarpone, il succo dei due limoni e la scorza di mezzo limone grattugiata.

È importante amalgamare il tutto in modo omogeneo con una frusta o uno sbattitore elettrico a velocità media.

A questo punto uniamo questo composto agli albumi montati a neve e mescoliamo tutto con movimenti dal basso verso l’alto, preservando gli albumi.

Torniamo alla bagna precedentemente preparata e inzuppiamoci velocemente i savoiardi.

Dopodiché disponiamoli sul fondo di una pirofila e formiamo uno strato di savoiardi a cui seguirà uno strato di crema al mascarpone e limone.

Ripetiamo questa operazione a strati per poi cospargere la superficie del nostro tiramisù con una spolverata di scorza di limone grattugiata.

Dopo averlo messo in frigo per almeno un’ora, il nostro tiramisù al limone sarà pronto per essere servito in tavola.

Ora sappiamo perché molti stanno impazzendo per questo tiramisù perfetto per stupire gli ospiti a Ferragosto, pronti a festeggiare?

Conservazione e consigli

Questo dolce può essere conservato in frigo per tre circa giorni e va ricoperto con un foglio di pellicola trasparente.

Chi non intende realizzare questa ricetta con le uova può sostituirle con circa 125 millilitri di panna fresca liquida.

In questo caso specifico è importante che la panna sia montata a neve con delle fruste elettriche.

Approfondimento

