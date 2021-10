Avere la pelle secca è una gran seccatura. Ci fa sentire costantemente inadeguati e a disagio. La pelle tira, prude, si screpola, arrossisce, passando da semplice fastidio a inestetismo e rovinandoci, così, la giornata.

In inverno, con l’abbassamento delle temperature, il problema della pelle secca o disidratata, per molte persone, si aggrava. La maggior parte corre in farmacia per munirsi di costosissime creme idratanti e nutrienti, credendo di risolvere così il problema. Certamente una buona crema può aiutare, ma non è sufficiente. Per proteggere la nostra pelle bisogna averne cura in tutte le piccole abitudini quotidiane. Per esempio, un momento cruciale è quello della doccia, che va fatta con i giusti prodotti e con un occhio di riguardo. Molti sottovalutano questo rimedio contro la pelle secca ma spesso è più efficace della crema idratante che corriamo ad acquistare. Seguire le giuste regole quando ci laviamo è fondamentale se vogliamo prevenire secchezza e screpolature.

Perché in inverno?

La pelle secca è un disturbo che colpisce molte persone. Le cause possibili sono diverse. In primis, malattie come dermatite o dermatite atopica, psoriasi o sclerodermia, ma anche intolleranze alimentari, possono influire. Al contempo, un fattore da tenere in grande considerazione è l’ambiente in cui viviamo, che può giocare un ruolo fondamentale sulla salute della pelle. A seconda di come siamo fatti, un ambiente troppo secco o troppo umido, come un’esposizione al sole inappropriata, possono provocare secchezza e disidratazione della pelle. A questi fattori va aggiunto che in inverno la produzione di collagene da parte del nostro organismo diminuisce, rendendo più fragile la pelle. Ecco perché, al calare delle temperature, percepiremo una maggiore secchezza.

Per rimediare al problema, è bene ricorrere a piccole accortezze quotidiane, specialmente quando facciamo la doccia. Cambiare il modo in cui ci laviamo può essere fondamentale per risolvere il problema della pelle secca.

Molti sottovalutano questo rimedio contro la pelle secca ma spesso è più efficace della crema idratante

Una giusta routine di igiene personale è essenziale per la salute della nostra pelle. Chi soffre di pelle secca (in inverno e non) deve evitare di lavarsi con saponi troppo aggressivi. Farà meglio a evitare prodotti con ingredienti irritanti, quali profumi artificiali. Inoltre, dovrà evitare di fare la doccia o il bagno con acqua troppo calda.

Fondamentale è anche il modo di asciugarsi. Meglio tamponare la pelle, piuttosto che strofinarla, e meglio utilizzare panni in cotone o altre fibre naturali.

Lavarsi correttamente, stando attenti a tecniche e prodotti, può essere già risolutivo per i problemi di pelle secca. Ovviamente, anche l’applicazione della giusta crema idratante è d’aiuto. Per scegliere la più appropriata, è bene chiedere consiglio al proprio dermatologo.

