La maggior parte di noi va a fare la spesa: chi una volta a settimana, chi tutti i giorni. Possiamo andarci con le idee chiare e starci pochissimo, oppure senza essere organizzati e passare un intero pomeriggio tra le corsie.

Quello che ci accomuna è quello di passare davanti ad alcuni prodotti scartandoli perché non ne conosciamo i benefici. In effetti, molti sottovalutano questi cibi con straordinarie proprietà a cui mai nessuno penserebbe. Per questo, di seguito elenchiamo alcuni alimenti da prendere in considerazione la prossima volta che andiamo a fare la spesa.

I cibi più facili da reperire

Nel carrello di ognuno non mancano mai le uova. È un alimento prezioso grazie al suo apporto di proteine nobili, utili soprattutto per gli sportivi, e grazie alla presenza delle vitamine del gruppo B e dei sali minerali.

Un pesce piccolo e povero, ma pieno di benefici acidi grassi omega 3 è la sottovalutata sardina. Non tutti sanno che i pesci piccoli con le lische (sardine, acciughe, ecc.) oltre ad apportare vitamina D e calcio, accumulano meno sostanze inquinanti di quelli grandi.

Tra le verdure sicuramente la più odiata dai bambini è il cavolo, che ha oggettivamente un odore per nulla invitante, ma che ha delle super proprietà. Non tutti sono a conoscenza del fatto che il cavolo può aiutare a contrastare lo sviluppo dei tumori.

È facilmente intuibile che molte corsie del supermercato vengono sminuite perché contengono prodotti particolari e non di uso comune, ma è proprio lì il “tesoro”. Questi cibi sono sottovalutati ma hanno delle straordinarie proprietà: ormai in tutti i market è presente il reparto “BIO”, dove possiamo trovare l’alga spirulina. Un prodotto adatto a vegani e carnivori perché, grazie all’alto contenuto di proteine nobili, potrebbe quasi sostituire la carne. Bisogna comunque tener conto che difficilmente può raggiungere il fabbisogno quotidiano proteico.

Spostandoci nel reparto frutta e verdura si potrà trovare l’avocado: una fonte inesauribile di fibre che tengono in ordine l’intestino, vitamine e sali minerali. Ha purtroppo un difetto: è un frutto grasso quindi sazierà velocemente, ma proprio perché non è magro non bisognerà eccedere con il suo consumo.

La difficoltà maggiore sarà trovare questa bomba di salute a pallini blu: le bacche di Acai. Molti neanche l’avranno sentite nominare ma queste bacche sono un festival di proteine, vitamine, antiossidanti. Non a caso si sono meritate l’appellativo di “frutto più nutriente di tutta l’Amazzonia”.

L’attenzione con cui scegliamo i giusti prodotti per migliorare notevolmente la nostra salute, deve ricadere anche su una corretta lettura delle etichette. “Tutti facciamo questo errore quando andiamo al supermercato compromettendo la nostra salute” è una lettura che si consiglia spassionatamente.