Quando pensiamo a dove andare in vacanza di solito pensiamo quasi solo all’Italia. E dopotutto abbiamo ragione, perché il nostro Paese ha un’offerta amplissima. Possiamo infatti trovare mare, montagna, arte, cibo, sport, insomma tutto quello che desideriamo.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa spesso consiglia location anche poco conosciute che possono fare la gioia di tutti i viaggiatori. In questo articolo ad esempio indichiamo come una gita al Lago Maggiore ci possa regalare un’atmosfera davvero affascinante.

Oggi però proviamo a cambiare un po’ e ad andare in giro per l’Europa. Siccome le restrizioni contro il Covid si stanno allentando grazie alla campagna vaccinale, è ben probabile che quest’estate saremo abbastanza liberi di muoverci. Andiamo quindi a nord, per vedere una location molto particolare. Molti sottovalutano questa meta per le vacanze ma regala scorci da fiaba e un tripudio di cultura.

La bellissima città del Benelux

Oggi parliamo della città di Lussemburgo, capitale dell’omonimo Paese. Spesso ignorata e considerata una città grigia e senza offerte interessanti, in realtà è ricca di storia e ci appassionerà. Fondata nel 963, oggi il suo centro storico pieno di monumenti è patrimonio dell’umanità, come stabilito dall’UNESCO nel 1994. Insomma se ci piace passeggiare lungo vie medievali o lungo il suo fiume pittoresco, allora Lussemburgo fa per noi. Consigliamo in particolare di esplorare le sue gallerie sotterranee ed il palazzo del granduca.

Anche chi preferisce la natura troverà pane per i suoi denti. La città è infatti costellata di parchi ed aree verdi, per passare pomeriggi interi all’insegna del relax.

L’importanza a livello europeo

Il vantaggio di Lussemburgo è anche quello di essere estremamente multiculturale. Essa è infatti sede di varie istituzione europee, e questo fa sì che persone da tutto il continente vengano a lavorare in città. Ci sono oltre 150 nazionalità diverse a Lussemburgo, quindi è il posto perfetto per essere esposto a culture molto diverse.

Molti sottovalutano questa meta per le vacanze ma regala scorci da fiaba e un tripudio di cultura. Apriamo i nostri orizzonti e andiamo verso nord, non rimarremo affatto delusi.