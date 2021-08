Il fegato è uno degli organi più importanti del nostro organismo. Se non funziona bene, se non fa bene il suo lavoro, le conseguenze sulla saluta della persona sono immediate e a volte gravi. Il fegato manifesta dei problemi di funzionamento attraverso una serie di sintomi che è importante saper riconoscere. Eppure molti sottovalutano pericolosamente questi 7 importantissimi sintomi che indicano probabili problemi al fegato, anche se a volte la patologia riguarda un altro organo.

Purtroppo a volte questi sintomi sono comuni ad altre patologie e possono essere confusi con altri problemi di salute. Le seguenti disfunzioni del corpo potrebbero indicare un problema al fegato, ma anche altre patologie. Quindi, in caso di manifestazione di questi sintomi, è consigliabile rivolgersi al medico.

Feci e urine possono mandare un segnale che qualcosa non va nel fegato. Le urine di colore molto scuro possono essere conseguenza di assunzione di farmaci o di forte disidratazione. In genere al mattino le urine sono più scure perché durante la notte non si beve. Se nessuno di questi fattori può essere ricondotto al colore scuro delle urine, allora potrebbe esserci un problema al fegato.

Anche le feci possono darci segnali di una cattiva funzione epatica. In questo caso ci dobbiamo preoccupare per il colore chiaro o tendente al giallino. Le feci dovrebbero essere scure, se per alcuni giorni tendono ad essere più chiare del solito, allora meglio rivolgersi al medico.

Sempre a proposito di colore, pelle e occhi possono dare un’indicazione che qualcosa non funziona bene nel nostro organismo. Se la pelle assume un colorito giallastro senza nessun apparente motivo, allora il fegato potrebbe avere qualche problema. Lo stesso vale per il colore della sclera degli occhi. Se la sclera, la parte bianca degli occhi, assume un colore giallino per molti giorni, allora ci potrebbe essere un problema epatico. In genere pelle e sclera giallastri fanno pensare all’ittero.

Sempre riguardo la pelle, se si notano lividi con una certa frequenza e senza motivo, è meglio preoccuparsi. Specialmente se questi lividi si manifestano senza accorgersi di botte o contusioni. Lividi frequenti potrebbero essere il segnale che il fegato è in sofferenza.

Aumenti o perdite di peso improvvise segnalano che qualcosa non funziona bene

Non bisogna mai sottovalutare improvvise e incontrollate oscillazioni di peso. Ci dobbiamo allarmare se subiamo aumento o perdita di chili improvvisamente e rapidamente, senza che ci siano azioni che tendano a favorire il fenomeno. Se il fegato ha difficoltà nel processo di metabolizzazione, allora si possono verificare perdite di peso improvvise. Di contro, se il fegato ha problemi nell’espellere la bile, in questo caso il corpo subirà un aumento di peso veloce e incontrollato.

Quando i sintomi elencati in questo articolo si verificano, meglio rivolgersi immediatamente al medico.

