A chi non è mai capitato di essere paralizzato dall’indecisione davanti al banco frigo del supermercato? L’offerta di yogurt sembra infinita, da quelli di mucca, di capra, di pecora, a quelli magri, a quelli con frutta, a quelli fatti con latte vegetale. Con tutte queste opzioni a disposizione, sembra impossibile fare una scelta oculata. E soprattutto, molto spesso trascuriamo uno dei prodotti migliori per la nostra salute. Ma è facile correggere questo errore. Molti sono diffidenti ma questo è il miglior yogurt da acquistare al supermercato e per un’ottima ragione.

Perché scegliere lo yogurt greco

Ma di che yogurt stiamo parlando? Del buonissimo, e soprattutto salutare, yogurt greco. Molti sono diffidenti ma questo è il miglior yogurt da acquistare al supermercato e per un’ottima ragione. Lo yogurt greco, infatti, non ha la consistenza a cui siamo abituati. È molto più denso di uno yogurt normale, e a volte può assomigliare più a un budino che a uno yogurt. Per questo, molti pensano che non sia adatto a un consumo quotidiano. Ma non è affatto così. In un articolo precedente abbiamo parlato delle buone ragioni per consumare lo yogurt greco tutti i giorni, in quanto ricco di proteine e povero di zuccheri. Ma non è finita qui, lo yogurt greco possiede anche altre sostanze fondamentali per la nostra salute.

Fonte perfetta di B12 e potassio

Lo yogurt greco, oltre ad essere molto più saziante dello yogurt normale, è anche una fonte importantissima di due nutrienti di cui molte persone soffrono carenza. Parliamo della vitamina B12 e del potassio. Moltissime persone non sanno di avere carenza di vitamina B12, e lo yogurt greco è un’ottima fonte di questa vitamina. La ricchezza di potassio rende lo yogurt greco un ottimo cibo per immagazzinare tutti i minerali necessari soprattutto d’estate, quando rischiamo la carenza o dopo l’attività sportiva. Insomma, un cibo irrinunciabile da inserire assolutamente nella nostra dieta quotidiana.