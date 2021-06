L’esercizio fisico è un prezioso alleato della nostra salute. Allenarsi quotidianamente fa bene al corpo e allo spirito. Esso avrà un effetto positivo anche sul nostro umore.

Per raggiungere uno stato di benessere adeguato, però, bisogna prestare attenzione anche all’alimentazione.

Nelle prossime righe si parlerà di un mito che riguarda tale tematica.

Molti sono convinti che mangiare una sola volta al giorno fa dimagrire ma questo è vero solo in determinate situazioni.

Un alimentazione sana per restare in forma

Per restare in forma è indispensabile mangiare sano. Ma non solo. Per avere un fisico perfetto e tonico non si può prescindere dall’alimentazione. Improvvisare diete e piani di allenamento non è mai la scelta giusta.

È sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista e al proprio medico curante.

Ci sono, inoltre, delle convinzioni diffuse che vanno analizzate più da vicino.

Quando mangiare una volta al giorno fa dimagrire

Mangiare una volta al giorno fa realmente dimagrire? Non si può rispondere a tale domanda senza fare una riflessione più profonda.

In primo luogo, è importante calcolare le calorie che si ingeriscono. Il fabbisogno dell’essere umano si aggira intorno alle 2500 calorie. La cifra, però, varia in base all’attività fisica che si svolge, al genere e all’età.

Se con un unico pasto si assumono 3000 calorie e si ha una vita sedentaria, di sicuro sarà più difficile perdere peso.

Mangiare una volta al giorno, quindi, non è garanzia di dimagrimento. In questo modo, inoltre, il metabolismo potrebbe avere un rallentamento importante. La prontezza e la velocità con cui si bruciano le calorie dipende anche dall’allenamento.

Un metabolismo sollecitato in maniera adeguata più volte durante la giornata può accelerare in maniera considerevole.

Se si mangia in maniera sana ed equilibrata e si tengono sotto controllo le calorie, è possibile dimagrire mangiando solo una volta al giorno.