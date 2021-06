Le surfinie sono fiori dai colori accesi e sgargianti, perfetti per ogni giardino che si rispetti. Quando le piantiamo ci garantiscono sempre degli accostamenti spettacolari, non importa a quale altra pianta le affianchiamo.

Qualche volta, però, non ci rendiamo conto che due piantine, seppur all’apparenza perfette una accanto all’altra, non possono stare vicine. O rischieremo di danneggiare una delle due. Spesso però non ci si pensa e il risultato non può essere nient’altro che la morte di una delle due specie.

Molti si ostinano a mettere questa pianta in giardino vicino alle surfinie ignorando di commettere un errore da matita blu

La pianta che non dovremmo mai pensare di mettere vicino alle nostre surfinie è la begonia. La tentazione è comunque molto forte, perché sono due fiori meravigliosi che farebbero un figurone in coppia. Ma il motivo della lontananza è semplice e presto detto.

Le begonie, soprattutto la varietà tuberosa, necessitano in media di poca acqua per stare bene. Al contrario, le surfinie hanno bisogno di innaffiature frequenti, per non appassire. Mettendole vicine rischieremo quindi di far marcire le radici delle begonie per la troppa acqua, o viceversa di far morire le surfinie per la scarsa irrigazione. Molti si ostinano a mettere questa pianta in giardino vicino alle surfinie ignorando di commettere un errore da matita blu.

Non solo begonie e surfinie, anche queste piante non andrebbero mai avvicinate

Quello tra surfinie e begonie non è l’unico accostamento da evitare. Altre piante, se affiancate, possono risultare incompatibili. Per esempio, non è una buona idea mettere azalee, rododendri e camelie vicino all’oleandro. Quest’ultimo, infatti, predilige un tipo di terreno calcareo, e non acido come le prime.

Tra le erbe aromatiche, invece, è sconsigliato mettere nello stesso vaso salvia e rosmarino. Semplicemente perché le radici di queste piante hanno bisogno di molto spazio per espandersi. Poste una vicina all’altra non farebbero altro che intralciarsi tra loro e soffocare.

