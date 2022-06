Non finiamo mai di scoprire cose interessanti sui nostri gatti. In effetti, il gatto è un animale dalle mille sorprese. Ogni suo comportamento ha una spiegazione precisa. Anche quando ci sembra che faccia cose senza motivo, il motivo c’è sempre e spesso è di una tenerezza unica. Per esempio, ci sarà sicuramente capitato di vedere il nostro gatto annusare per terra o annusare scarpe e piedi, e spesso lo abbiamo visto rimanere a bocca aperta. Anche questo atteggiamento ha una sua specifica spiegazione.

Gatto fa rima con olfatto

Per il nostro gatto, l’olfatto è fondamentale. È la principale via di comunicazione. Riesce infatti, attraverso profumi e odori, a recepire moltissime informazioni. Lui stesso, grazie alle ghiandole profumate che ha nelle unghie, tra i polpastrelli, sulle guance e sotto il mento, riesce a comunicare con altri gatti per segnalare persone e oggetti “di sua proprietà”. Questo spiega perché il gatto tende a graffiare mobili e divani su cui riposa abitualmente. Questo comportamento gli permette di identificare il suo territorio. Possiamo dire che un gatto, senza l’olfatto sarebbe perso.

Molti si chiedono perché il gatto annusa le scarpe e rimane a bocca aperta e il motivo è di una tenerezza unica

I felini sanno quanto gli odori siano fonte di informazioni. Questo spiega in parte anche il perché il nostro gatto corre dopo la cacca, per esempio. Una volta compresa l’importanza dell’olfatto per i felini, non è difficile arrivare alla spiegazione del perché il gatto annusi le scarpe. Abbiamo visto molte volte il nostro gatto rotolarsi o annusare insistentemente le nostre scarpe, al nostro rientro a casa. Non è per l’odore in sé di calzini e piedi, ma perché questa zona del nostro corpo è ricca di feromoni. Annusando le scarpe, il gatto riesce a sapere di più sulla nostra giornata. È il suo modo per chiederci “com’è andata oggi? Cosa hai fatto? Dove sei stato?”.

A noi umani, i feromoni non servono, non abbiamo più i mezzi per decifrarli coscientemente, eppure continuiamo a produrli, soprattutto in zone come collo, ascelle, mani e piedi. Perché il gatto sceglie proprio i piedi e le scarpe per reperire queste informazioni? Semplicemente perché sono luoghi più accessibili per lui, rispetto a mani e ascelle.

Un odore che lo lascia a bocca aperta

A volte ci capita di vedere il nostro gatto rimanere a bocca aperta dopo aver annusato i nostri piedi. Non è perché è sconvolto dalla puzza! Bensì, è un meccanismo istintivo, che permette all’animale di far arrivare i feromoni più facilmente al naso. Questa reazione involontaria ha un nome specifico: reazione di Flehmen. Molti si chiedono perché il gatto annusa le scarpe e ora la risposta è chiara a tutti. È sempre affascinante comprendere il comportamento del nostro gatto, perché in questo modo possiamo creare una relazione più equilibrata e completa con lui.

Lettura consigliata

Anche il nostro gatto soffre il caldo estivo, ma con questi rimedi casalinghi possiamo dargli sollievo e rinfrescarlo