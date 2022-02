Scegliere il divano giusto per il salotto non è un’impresa facile. Meglio puntare su un mobile di qualità che potrà durare molti anni, ma è più costoso? Oppure scegliere un divano economico senza garanzia di qualità? Dobbiamo considerare anche se lo vogliamo a due posti, a tre posti o più. Meglio quello angolare o quello semplice? Capita molte volte di fare una scelta che crediamo saggia per poi pentircene dopo poche settimane. Ma dato che acquistare un divano nuovo è un investimento importante, è fondamentale considerare tutti gli aspetti per evitare di fare errori. In particolare, molti scelgono questo tipo di divano per motivi estetici, che però poi non soddisfa le loro necessità. Vediamo quindi in cosa consiste l’errore, e quali sono invece le regole da seguire per non pentirci della nostra scelta.

Nella maggior parte dei casi è un errore scegliere materiali pregiati

È vero, un divano in pelle o in tessuto pregiato farà un figurone nel nostro salotto. Ma l’aspetto estetico ha un prezzo: il divano in pelle è molto più fragile. Spesso si graffia quasi immediatamente, oppure si macchia irrimediabilmente. A meno che non siamo persone molto attente, è quindi sconsigliabile scegliere un divano in materiali pregiati. Molti scelgono un divano di questo tipo ma poi scoprono che non fa per loro. Va bene solo se siamo persone molto attente e non abbiamo bambini o animali in casa.

Molti scelgono questo tipo di divano ma poi si pentono, ecco le tre regole d’oro per essere sempre soddisfatti

Il divano è un mobile che utilizzeremo tutti i giorni. È quindi molto importante che sia robusto e che non si rovini facilmente. Molti scelgono un divano in pelle o un divano non sfoderabile, per poi pentirsene. Ecco invece le tre regole d’oro per non sbagliare.

Scegliamo il colore in base al resto della stanza

La saggezza popolare vuole che il divano debba essere di un colore neutro, come panna, grigio o tortora. Niente di più sbagliato. Dobbiamo scegliere il colore in base al contesto. Pensiamo al nostro salotto. Quanti mobili colorati ci sono? Se la risposta è nessuno allora scegliamo senza dubbio un divano colorato. Ad esempio, vanno di moda il blu petrolio, il verde menta e, se siamo coraggiosi, il giallo. Attenzione al colore del pavimento: se il pavimento è scuro, ad esempio parquet, scegliamo un divano chiaro, altrimenti rabbuierà troppo la stanza. Viceversa se il pavimento è chiaro. Usiamo anche dei cuscini di un colore che fa contrasto con quello del divano per ravvivare ancora di più la stanza.

Non dev’essere troppo molle

Un morbido cuscino in cui affondiamo quasi completamente potrebbe sembrare una buona idea. Ma in realtà è un errore. I cuscini del divano tenderanno a diventare più molli con l’uso. Quindi è importante sceglierne uno con i cuscini consistenti. Non dobbiamo temere che sia troppo duro. Si allenterà presto.

Se siamo in dubbio, scegliamo il modello più grande

Non dobbiamo temere di esagerare con le dimensioni. Un divano a tre posti è molto più comodo di uno a due posti, anche se in casa siamo solo in due. Non ci pentiremo di aver scelto il modello più grande quando vorremo schiacciare un pisolino o quando avremo ospiti.

Ecco anche un consiglio semplicissimo per riportare i cuscini alla loro forma originale se sono imbarcati.