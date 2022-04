Molti scelgono questa stupenda città esotica a un passo da casa e collegata con voli anche a 10 euro

Grazie ai prezzi concorrenziali dei viaggi in aereo, ormai possiamo raggiungere un gran numero di destinazioni in tutto il Mondo. Ultimamente, però, i turisti preferiscono non avventurarsi troppo lontano da casa.

Se, però, desideriamo di uscire dal Paese per incontrare culture e costumi diversi, esiste una soluzione perfetta. Infatti, in appena 3 ore d’aereo possiamo raggiungere una destinazione esotica ma alla portata di tutti.

Come raggiungere la città e come risparmiare

Sempre più turisti ogni anno scelgono il Marocco come destinazione delle loro vacanze. In effetti, il Paese offre tante attrattive a prezzi decisamente abbordabili. In particolare, molti voli low cost mettono in collegamento il nostro Paese con una città marocchina a pochi chilometri dalla costa, Marrakech.

Qui si trova un’ampia gamma di alloggi per tutte le tasche, in particolare nella Medina, la parte storica della città. Nella Ville Nouvelle, invece, troviamo la maggior parte dei turisti e delle strutture di alto livello preferite da chi cerca comfort e sicurezza.

Il cibo e i souvenir sono decisamente poco costosi, prepariamoci, però, a contrattare continuamente, come accade tradizionalmente nel Nordafrica.

Consideriamo che spesso potremmo dover utilizzare dei contanti e avremo quindi bisogno di fare il cambio da euro a dirham. Per noi questo è un passaggio decisamente conveniente, ma andrà fatto direttamente in Marocco e dobbiamo quindi cercare di rivolgerci a strutture legittime.

In generale, comunque, è sempre meglio cercare di usare la testa, perché il tassista o la guida che ci propone il suo servizio potrebbe non essere certificato. Un buon modo per evitare queste situazioni è affidarsi a una guida locale affiliata a un’agenzia specializzata e magari anche fare un’assicurazione di viaggio. È chiaro che questo farà lievitare il costo della vacanza, ma può essere un’opzione che vale la pena di valutare.

Per risparmiare possiamo anche evitare i mesi con più turisti, generalmente in autunno e primavera.

Molti scelgono questa stupenda città esotica a un passo da casa e collegata con voli anche a 10 euro

Una volta arrivati in aeroporto possiamo raggiungere Marrakech e il nostro albergo in pochi minuti utilizzando l’autobus o il taxi. Ricordiamo di chiedere in anticipo al tassista quanto costerà la tratta, che dovrebbe essere orientativamente di 6 euro.

Tra le attrazioni imperdibili in città ci sono Jemaa el Fna, le Tombe dei Saaditi, Palazzo Bahia, i Giardini Majorelle e la Moschea Koutobia. Ricordiamo, infatti, che stiamo visitando un Paese islamico, i cui ritmi giornalieri sono scanditi dal richiamo alla preghiera che risuona in tutta la città.

Teniamo anche presente che visitarla durante il periodo del Ramadan potrebbe limitare le nostre attività, dal momento che molti negozi e attrazioni potrebbero rimanere chiusi.

La visita al mercato è assolutamente imperdibile, ma teniamo presente che si tratta di un intricato dedalo di viuzze in cui spesso Google Maps non ci può essere di aiuto.

Se ne abbiamo la possibilità, meritano una visita anche la vicina città di mare di Essaouira, le Montagne d’Atlante e il deserto del Sahara al Sud.

