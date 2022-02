Molti scelgono cani o gatti come animali domestici, ma questi 3 tipi di coniglio nano sono perfetti per grandi e bambini

Quando in famiglia è arrivato il momento di scegliere un cucciolo, molti si dirigono verso cani e gatti. Infatti, in molte città ci sono canili e gattili che regalano cuccioli appena nati già svezzati e pronti per essere inclusi in una nuova famiglia. Dovremmo poi imparare a prendercene cura.

Altri invece scelgono canarini, pappagalli e criceti. Se invece la scelta dovesse ricadere su un coniglio nano, potremmo avere l’imbarazzo sulla tipologia da prendere.

Soffici e morbidi piacciono a grandi e piccini

I conigli nani piacciono proprio a tutti. Sarà forse per la pelliccia morbida e soffice o per i loro occhi grandi e dolcissimi, ma averne uno in casa può davvero trasformarsi in un mondo pieno di affetto.

Anche se negli ultimi anni si è andata affermando la scelta di un coniglio di media e grande taglia, i conigli di piccola taglia, cosiddetti nani, sono ancora tra i più ricercati per via del loro lungo pelo.

Il primo e più amato tra tutti è il Coniglio d’Angora. Ha origini turche ma ormai è diffuso in tutte le nazioni. Ha un pelo molto lungo e folto che dovrà essere spazzolato molte volte al giorno e che potrebbe crearci l’impiccio di dover pulire più volte il pavimento di casa nostra.

È molto mansueto e giocherellone, ma non ama i rumori forti, quindi dovremmo porre particolare attenzione a questo aspetto. Vive circa 12 anni e non necessita di particolari cure o attenzioni, anche se è molto sensibile alle malattie e bisognerà preventivamente prendersene cura.

Molti scelgono cani o gatti come animali domestici ma in realtà questi 3 tipi di coniglio nano sono perfetti per grandi e bambini

La seconda razza più amata e ricercata è il Coniglio Ariete. Per via delle sue lunghe orecchie cadenti è molto apprezzato dai piccini. Ne esistono di varie taglie, ma quello nano è molto diffuso e ha origini olandesi. Arriva a pesare fino a 2 kg ed è un tipo molto carino e vispo, giocherellone ma a tratti aggressivo. Vive fino a 7 anni e non necessita di particolari cure, anche se gradisce la vicinanza di un compagno.

Anche il Coniglio Testa di leone ha un pelo molto folto e morbido ed è molto ricercato. Si chiama così perché intorno al collo e alle guance ha una pelliccia che lo fa sembrare un felino, appunto. Anche questo è un coniglio molto dolce e adatto per famiglie con bambini. Pesa intorno ai 2 kg e necessita di una dieta variegata ricca di fibre.

Molti scelgono cani o gatti come animali domestici e trovano un amico affettuoso e sincero. Ma anche un batuffolino morbido e coccolone come un coniglietto potrebbe essere un amico casalingo adatto per tutti i membri della famiglia.