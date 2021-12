Le vacanze natalizie sono ormai alle porte ed è necessario cominciare a pensare al menù per la tanto attesa vigilia di Natale. Ma se siamo stanchi delle solite portate che ogni anno si ripetono, quest’anno potremmo optare per qualcosa di diverso. O quanto meno potremmo reinterpretare la tradizione. Ad esempio rimarranno tutti sbalorditi quando arrivano a tavola gli spaghetti e vongole cremosissimi con il trucco geniale dei grandi chef.

Tuttavia i grandi classici susciteranno sempre un grande interesse tra i nostri commensali. Ciò però implica conoscere bene gli ingredienti e i segreti che si tramandano, per rendere al meglio qualsiasi piatto. Infatti molti sbagliano a cuocere il baccalà perché è questo il trucco stellato per averlo soffice e mai più stopposo. O non conoscono i segreti del marinaio per eseguire uno spaghetto alle vongole perfetto.

Tornado al nostro baccalà, è importante sapere che prima di essere cucinato ha bisogno di essere ammollato in acqua per circa 48 ore. Ma l’errore che non bisogna fare è ammollarlo a temperatura ambiente. È necessario, per non avere brutte sorprese, utilizzare acqua fredda ed un contenitore ampio, che dovrà poi essere riposto in frigorifero. L’acqua dovrà essere cambiata dapprima ogni 2 ore, poi ogni 8 ore

Molti sbagliano a cuocere il baccalà ecco il trucco stellato per averlo soffice e mai più stopposo

La cottura del baccalà è il vero segreto per ottenere una consistenza delle carni perfetta. Troppo cotto o troppo poco sono due problemi opposti che rovineranno il nostro piatto. La cottura ideale, invece, proposta di seguito, è molto corta e richiede poca acqua. Inoltre, coprire la pentola consentirà un effetto vapore che ben si addice al baccalà.

Per stupire gli ospiti potremmo ricorrere ad una ricetta della tradizione come reinterpretata dai più grandi chef, senza dover cuocere per troppo tempo il pesce. Per la preparazione del nostro piatto occorreranno:

500 gr di baccalà già ammollato e dissalato;

500 gr di pomodorini;

2 spicchi d’aglio;

olio evo;

capperi dissalati;

sale q.b.

Per prima cosa laviamo e tagliamo i pomodorini, prendiamo un’ampia padella versiamo un filo di olio con uno spicchio d’aglio e facciamo rosolare. Aggiungiamo poi i pomodorini, un pizzico di sale. Dopo una decina di minuti, versiamo il composto nel mixer e frulliamo. Mettiamo da parte la passata così ottenuta.

A questo punto, in una pentola ampia, versiamo due dita d’acqua, una cipolla sminuzzata, i capperi, uno spicchio d’aglio e un cucchiaio di olio evo. Aggiungiamo le fette di baccalà e lasciamo in cottura per circa 4 minuti, a fiamma moderata, con il coperchio sopra.

In questo modo, la cottura sembrerà quasi a vapore, lasciando il baccalà morbido e compatto. Al termine della cottura, versiamo qualche cucchiaio di pomodoro passato in un piatto e vi adagiamo sopra la fetta di merluzzo. Infine aggiungiamo un filo d’olio crudo sul baccalà e saremo pronti per stupire gli ospiti.

