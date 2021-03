Una buona giacca di pelle è un vero investimento. Anche se può essere molto costosa può infatti durare moltissimi anni. Le giacche di pelle richiedono però anche molta cura e manutenzione. Anche i più attenti, però, a volte finiscono col danneggiare le proprie giacche. Questo perché dimenticano un dettaglio molto importante. Ecco perché molti rovinano le giacche di pelle facendo questo errore molto comune.

Materiali delicati

Lo sappiamo bene, la pelle e il cuoio sono molti delicati. Che si parli di scarpe, di cinture o di giacche, i nostri capi in pelle richiedono molta cura. Hanno infatti bisogno di essere ingrassati con attenzione. Se non li riponiamo in un luogo asciutto rischiamo invece che si riempiano di muffa. Per non parlare inoltre delle macchie più ostinate.

Un capo in pelle graffiato, infine, è molto difficile da riparare. La pelle non è generalmente molto economica. Tra i capi in pelle più costosi spiccano appunto le giacche. Questi capi, se di qualità, sono molto resistenti, in grado di proteggerci da vento, pioggia e freddo. E non passano mai di moda! Quando ci prendiamo cura delle nostre giacche di pelle non dobbiamo però dimenticare un passaggio fondamentale.

Come riporre le giacche di pelle

Molti rovinano le giacche di pelle facendo questo errore molto comune, ecco come evitarlo. Proprio a causa del materiale di cui sono fatte, le giacche di pelle spesso sono molto pesanti. La pelle, inoltre, tende a deformarsi facilmente se sottoposta a sollecitazioni. Ecco perché è importantissimo riporre le giacche di pelle nel modo giusto. Come prima cosa possiamo piegarle e poggiarle su un ripiano del nostro armadio. Il loro volume però può rendere questa opzione poco praticabile.

L’alternativa è quella di utilizzare una gruccia spessa e resistente, magari in legno. È inoltre importante appendere con cura la giacca in modo che questa sia distribuita in modo uniforme sulla gruccia. Questo perché il peso della giacca può portare la pelle a deformarsi. Appendere una giacca di pelle a un singolo gancio o su grucce poco resistenti può portare il peso, distribuito in modo poco uniforme, a rovinare irrimediabilmente il capo.