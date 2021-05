Se dopo aver passato troppo tempo a casa in questo anno ci si scopre ingrassati è inutile farne una tragedia. Infondo con qualcosa ci si doveva pur consolare. Niente paura i rimedi per correre ai ripari ci sono. Basterà perdere i chili in più con lo sport e iniziando una buona dieta. Vediamo come fare con i vestiti da indossare.

È abbastanza naturale che per vedersi dimagriti è necessario aspettare un mese o due per trovare i risultati. Ma nel frattempo come vestirsi? La cosa migliore è pensare al proprio abbigliamento positivamente e cercare soluzioni. Infatti, molti rimarranno sbalorditi del perché sempre più persone hanno scelto questo modo di vestirsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’armadio dei miracoli

Aprire l’armadio e i cassetti e fuori tutti i vestiti a nostra disposizione. Se è possibile avere una spettatrice mentre si fa una piccola passerella. Un occhio esterno vede ancora meglio di noi. A questo punto si prova tutto quello che c’è perché se proprio dobbiamo buttare qualcosa si approfitterà per farlo subito.

Cosa deve restare nel guardaroba

In attesa di tempi migliori per ora si deve tenere questi indumenti:

a) felpe e maglioni;

b) camicie larghe;

c) pantaloni larghi modello campana;

d) camicie larghe;

e) gonne a trapezio;

f) gonne lunghe e ampie;

g) camicie dal taglio maschile.

Dal guardaroba invece si deve togliere

a) pantaloni stretti;

b) tubini;

c) vestiti che fasciano il corpo;

d) minigonne;

e) stivaletti stretti al polpaccio.

Molti rimarranno sbalorditi del perché sempre più persone hanno scelto questo modo di vestirsi

Ci siamo! Ora, quindi, si sa come agire per non fare errori e vestirsi da magre con pantaloni larghi o pantaloni a campana, tacchi alti e camicie comode. Nessuno potrà mai accorgersi dei nostri chili in più. In questo modo il nostro programma fatto di tanto allenamento e di una dieta avrà sicuramente successo. Ci si scoprirà di nuovo magre e senza che nessuno possa fare la classica domanda chiedendoci se siamo ingrassate. Il consiglio è quello di saper sempre trovare una soluzione ai piccoli inconvenienti di un eccesso di pasta e cioccolata che sono sicuramente i più comuni.