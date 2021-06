Il team di Proiezionidiborsa in questo periodo sta fornendo numerosi consigli su dove poter trascorrere le vacanze estive in totale relax.

Ovviamente le 2 mete più gettonate anche per il 2021 saranno le 2 stupende isole maggiori italiane. La Sicilia e la Sardegna sono letteralmente prese d’assalto dai turisti nella stagione estiva.

Del resto, non ci vuole poi molto a capirne il perché. Luoghi fantastici prevalentemente di mare, posti ricchi di cultura millenaria e cibo così buono da farci dimenticare la bilancia.

Ma l’Italia è tutta una meraviglia da scoprire. Da nord a sud sono parecchi i luoghi dove trascorrere delle vacanze indimenticabili e da sogno.

Proprio come il luogo che ci apprestiamo a conoscere oggi. Un arcipelago fantastico a 4 passi dalla Puglia, che ci conquisterà per la sua natura incontaminata e per la sua bellezza.

Molti puntano ad altri luoghi per le vacanze estive ma in realtà si stanno perdendo questo magnifico arcipelago italiano dalle coste bianche assolutamente da visitare

Bisogna dire in partenza che le 5 isole Tremiti fanno parte della Regione Puglia, altra meta molto gettonata per le vacanze estive. Se ci troviamo nel ‘tacco d’Italia’ perché non consideriamo di fare un salto in questo luogo paradisiaco?

Molti puntano ad altri luoghi per le vacanze estive ma in realtà si stanno perdendo questo magnifico arcipelago italiano dalle coste bianche assolutamente da visitare.

Tutto l’arcipelago fa parte della Riserva Naturale delle Isole Tremiti, un gioiello incontaminato in cui poter fare escursioni in mezzo la natura e immersioni alla scoperta dei fondali marini e delle numerose grotte naturali.

L’isola su cui soggiornare, la più grande, è San Domino dove è possibile trovare numerosi locali, ristoranti, negozi. Numerose sono le Cale dalle acque cristalline da cui partire alla scoperta delle grotte come quella dell’Elefante, del Bue Marino o delle Viole. Se si desidera invece sabbia, l’unica spiaggia disponibile è Cala delle Arene, situata vicino al porto.

Le altre isole sono più piccole ma non per questo trascurabili. Per esempio San Nicola è l’isola ideale per gli amanti della cultura dato che vi sono numerosi monumenti come l’abbazia di S. Maria a Mare, la più grande abbazia su un’isola del Mar Mediterraneo. Crapaia e Cretaccio sono completamente disabitate e dedite prevalentemente alla coltura di capperi, il simbolo di questo arcipelago.