Tra gli alimenti simbolo dell’estate ci vengono subito in mente le ciliegie, l’anguria, il melone, ecc. Ma non dobbiamo scordarci di un piccolo frutto che potrebbe regalarci una miriade di benefici per la salute. Scopriamo di quale si tratta.

Poche calorie, tanti nutrienti importanti

Alcuni frutti estivi hanno una stagione molto breve: c’è tempo solo un mese per gustarli, poi ci tocca aspettare un altro anno. È il caso delle amarene, che si trovano al mercato solo a luglio. Conviene dunque approfittarne e mangiarle finché possiamo, anche perché sono davvero leggere e ricche di nutrienti preziosi. Infatti, come riportano gli esperti, 100 g di amarene forniscono solo 42 calorie, ma ben 7 mg di vitamina C. Inoltre le amarene contengono:

vitamine del gruppo B (niacina, riboflavina, tiamina);

potassio;

fosforo;

calcio;

sodio;

ferro;

flavonoidi;

altre sostanze dalle proprietà antiossidanti.

Addirittura nelle amarene si trova una molecola che potrebbe aiutare ad abbassare la glicemia. Ma non è tutto qui.

Molti preferiscono le ciliegie ma questo frutto di stagione a luglio avrebbe 10 volte più vitamina A e proprietà antinfiammatorie

Le amarene sono certamente simili alle ciliegie per aspetto, ma in realtà è bene alternare i due frutti. Infatti contengono nutrienti diversi. In particolare, le amarene potrebbero fornire una quantità di vitamina A fino a dieci volte superiore a quella presente nelle ciliegie. La vitamina A è particolarmente importante in estate perché, tra le altre cose, contribuirebbe a proteggere la pelle dai danni del sole. Inoltre nelle amarene si trovano delle sostanze che vengono studiate per le loro proprietà antinfiammatorie. I ricercatori della Michigan State University suggeriscono che tali nutrienti potrebbero essere addirittura più potenti dell’aspirina.

Infine, gli antiossidanti presenti nelle amarene potrebbero svolgere un’azione di prevenzione nei confronti delle malattie del cuore, dei tumori e dell’invecchiamento. Insomma, spazio all’amarena: molti preferiscono le ciliegie ma questo frutto avrebbe dei benefici interessanti. Spesso siamo abituati a gustare le amarene sciroppate, candite o come ingrediente nei dolci. Ma sono deliziose anche fresche e al naturale, magari in un delizioso smoothie. Per prepararlo ci basterà togliere il nocciolo alle amarene e metterle nel frullatore assieme a banane surgelate a fettine e latte o yogurt a piacere. Ecco pronta una merenda nutriente e salutare che ci aiuta a introdurre più amarene nella nostra dieta. Ciò non significa che non si debbano più mangiare le ciliegie: questi frutti avrebbero infatti altri benefici, come la capacità di conciliare il sonno.

