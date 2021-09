Sappiamo bene come il corpo cerchi di comunicare con noi ogni giorno. Il nostro organismo, infatti, ci invia dei segnali ben specifici per farci capire se tutto è in ordine o se c’è qualcosa che non va come dovrebbe. Il problema, però, è che a volte riscontriamo dei problemi di salute molto diversi tra loro, ma che potrebbero avere alcuni sintomi in comune. Per esempio, lo abbiamo spiegato nel nostro precedente articolo “Molti pensano siano causati dalle emorroidi ma invece potrebbero essere i sintomi di un tumore nascosto”. O anche nel caso di “Spossatezza e dolore addominale potrebbero essere sintomi di questo tumore più comune sopra i 50 anni”, potremmo ritrovarci in una situazione analoga. E anche oggi vogliamo indicare alcuni segni che potrebbero portarci in uno stato di confusione.

Molti pensano sia una semplice cistite ma questo fastidio potrebbe essere la spia di un tumore

La cistite è un problema piuttosto comune, che non sorprende quando arriva. Anzi, molte donne soprattutto ne soffrono, e si ritrovano in questa situazione più di una volta nella loro vita. Si tratta di un fastidio davvero forte, che causa una sensazione di stress elevatissimo. Quando si ha la cistite, si sente un’urgenza continua di andare in bagno. E, quando si riesce ad urinare, si avverte un bruciore piuttosto forte, che rende l’azione dolorosa. Questi segnali sono talmente comuni per un problema del genere che quasi non ci facciamo caso. Ma a volte potrebbero indicare un altro tipo di problema. Infatti, molti pensano sia una semplice cistite ma questo fastidio potrebbe essere la spia di un tumore.

Ecco i sintomi

Concentriamoci, quindi, sul tipo di tumore di cui stiamo parlando. Si tratta di quello di pelvi renali e uretere. Poco comune, fortunatamente, questo tipo di tumore può provocare sintomi troppo lievi per essere avvertiti allo stadio iniziale. E spesso ci si rende conto di averlo con analisi fatte per altri scopi. Come spiega l’AIRC, i segnali che il nostro corpo ci invia se dovessimo trovarci in questo tipo di situazione, sono diversi. E tra questi ritroviamo, come potevamo sospettare, la necessità di andare spesso in bagno ad urinare. Inoltre, altro segno che accomuna questo tipo di tumore alla cistite è il bruciore che si avverte durante quest’azione.

Quindi, questi due sintomi sono davvero molto simili e potrebbero essere confusi. Ma per non andare nel panico, dobbiamo ovviamente guardare altre cose. Per esempio, quando si ha questo tipo di tumore, si avverte anche un dolore alla schiena costante molto forte. E si dovrebbe notare una perdita di peso impossibile da collegare a una dieta o a un cambio di alimentazione, accompagnato da stanchezza. Per evitare di sbagliarsi in qualsiasi caso, quindi, la cosa migliore sarà contattare il proprio medico curante senza andare nel panico.

Approfondimento

