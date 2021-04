Domare la nostra chioma può rivelarsi spesso un’impresa impossibile, soprattutto per chi ha i capelli cosiddetti ‘mossi’. Se non abbiamo i capelli né ricci né lisci, la battaglia per domarli potrebbe sembrare persa in partenza.

Ma in realtà in molti casi la soluzione è a portata di mano. Molte persone che pensano di avere i capelli mossi o crespi, in realtà sono naturalmente ricce.

I loro riccioli hanno solo bisogno di un po’ di incoraggiamento per riemergere in tutto il loro splendore.

Molti pensano di avere i capelli mossi ma in realtà sono ricci, ecco come far riemergere i nostri ricci per una chioma sana e naturale. La tecnica è semplicissima.

Dietro ai capelli mossi possono nascondersi dei ricci

Spesso i nostri capelli non formano dei ricci perché sono troppo secchi e rovinati.

Se abbiamo i capelli mossi, probabilmente riusciremo a trasformarli in capelli ricci adottando alcuni semplici trucchi per la cura dei capelli.

Il vero segreto è l’idratazione. I capelli più idratati formeranno naturalmente delle curve più armoniose.

Ecco due semplici regole per far riemergere i nostri ricci.

La parola d’ordine è idratazione

La prima regola è quella di idratare periodicamente la nostra chioma con una maschera. Il metodo naturale è il migliore, e possiamo creare una perfetta maschera per capelli utilizzando quello che abbiamo in casa, ad esempio l’olio di oliva. Lasciamolo in posa per alcune ore prima di lavarlo via per risultati ottimali. Ma non dimentichiamo di idratare i capelli anche dopo il lavaggio (ecco l’olio migliore per idratare capelli senza ungerli quando sono puliti)

La seconda regola è di non usare shampoo aggressivi, che potrebbero rovinare i nostri ricci. Scegliamo prodotti naturali, delicati e, se possibile, studiati apposta per una chioma riccia.

Se il tempo lo permette, meglio anche lasciar asciugare i capelli all’aria, senza asciugacapelli, che rischia di seccarli troppo. La nostra chioma ci ringrazierà.