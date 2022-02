I formaggi croce e delizia dei nostri tempi, sono uno degli alimenti italiani, più amati in tutto il Mondo. Amati per il loro gusto e per la loro consistenza che si differenzia in base alla qualità scelta.

Infatti, ne esistono di diversi tipi da quelli a pasta molle come la mozzarella, a quelli stagionati come il parmigiano, sino ai formaggi a pasta semimolle. Poi ci sono i cosiddetti formaggi spalmabili. Ognuno con una percentuale di grassi e proteine differente.

Molti pensano di assumere pochi grassi e calorie con questo formaggio magro quando in realtà sarebbe povero di proteine e ricco di colesterolo

Spesso durante gli acquisti al supermercato ci troviamo a fare una scelta anziché un’altra, pensando di acquistare degli alimenti con pochi grassi e calorie e degli alimenti magri. La realtà però è un po’ diversa.

I falsi magri

Potrebbe essere il caso dei formaggi con la dicitura light. Questi formaggi, infatti, apparterrebbero alla categoria formaggi leggeri ma non di certo magri.

Questo perché anche in questo caso non parliamo di formaggi privi di grasso, ma di alimenti che conterrebbero un quantitativo di grassi pari al 13/15 %. In più anche il quantitativo proteico spesso in questi alimenti è ridotto. Tuttavia non vanno banditi dalla dieta ma consumati con moderazione.

Ma quindi quale formaggio scegliere per mangiare un alimento magro? Facciamo chiarezza.

Il formaggio è un alimento che deriva dalla disidratazione delle proteine e dei grassi del latte. Pertanto non esisterebbe un formaggio privo di grassi. Anzi sono quelli che gli conferiscono sapore e gusto.

Gli unici formaggi magri sarebbero la ricotta e i fiocchi di latte. La ricotta infatti è un alimento con un profilo biologico validissimo, perché sarebbe povera di grassi e ricca di proteine e vitamine. Lo stesso vale per i fiocchi di latte che avrebbero una buona percentuale proteica e inoltre sono estremamente versatili in cucina e adatti alla dieta.

Entrambi, infatti, derivano esclusivamente dalla fermentazione del siero del latte senza l’utilizzo della parte grassa. Pertanto sarebbero più magri, ma impropriamente definiti formaggi.

Quali formaggi sarebbe meglio evitare in caso di colesterolemia

Tra i formaggi considerati tali una buona scelta sarebbe anche la mozzarella con un quantitativo di grassi in percentuale nella norma. Mentre se si soffre di ipercolesterolemia sarebbe preferibile evitare quelli particolarmente grassi, ossia quelli che contengono un quantitativo di grassi pari o superiore al 30 %.

In ogni caso in un’alimentazione equilibrata non è necessario escludere tali alimenti, ma moderarsi nelle dosi. In quanto anche se il profilo lipidico è relativamente basso sarebbe comunque meglio preferire alimenti come pesce o carne che ne conterrebbero un quantitativo inferiore.

Ecco perché molti pensano di assumere pochi grassi e calorie con questo formaggio magro.

Approfondimento

Non i soliti involtini di carne, prosciutto e formaggio ma una deliziosa ricetta al salmone che si prepara in 5 minuti e salva la cena