È nelle case di quasi tutti gli italiani perché qualche anno fa, con l’ingresso nel mercato, ci è sembrata l’ottima soluzione a tutti i mali. E cioè la soluzione per ridurre i tempi di cottura, scongelare un cibo a pochi minuti dalla cena, in alcuni casi sterilizzare biberon e cuocere molte varietà di cibi. Poi da qualche parte si è fatta strada la notizia che la cottura tramite forno a microonde potesse nuocere alla salute per via delle radiazioni.

Quale verità

L’informazione circa la radioattività dei cibi è spesso sommaria e non facilmente verificabile però ci lascia un tarlo in testa e sta lì da anni, dobbiamo ammetterlo. Infatti, molti pensano che cuocere così il cibo faccia male, ma secondo la scienza non è proprio così. Ammettiamolo, per molti il microonde ha via via preso le fattezze di un soprammobile complice anche la pigrizia che non ci porta a leggere le istruzioni. Le indicazioni utili per capire cosa e come cuocere attraverso questo elettrodomestico che può aiutarci molto in cucina. Soprattutto se siamo oberate di lavoro e andiamo in panico per l’organizzazione della casa e della cucina.

È il momento di sfatare falsi miti perché secondo l’Istituto Superiore di Sanità la cottura nel forno a microonde non andrebbe ad alterare il cibo e non provocherebbe tumori. È certamente vero che la cottura avviene grazie all’azione di radiazioni a radiofrequenza (ci dice l’ISS) cioè onde radio con una lunghezza che va da 1 millimetro a 30 centimetri. Tali microonde a contatto con acqua e grassi producono calore e questo sarebbe responsabile della cottura dei cibi. Così il funzionamento che precisa l’ente scientifico.

Il cibo è radioattivo?

Da qui a dire che il cibo è radioattivo pare in verità una chimera. Però il dubbio sorge e persiste in molti. L’ISS, che è organo tecnico scientifico del Sistema Sanitario Nazionale in Italia, ci dice che il cibo in microonde non sarebbe radioattivo. In sostanza non rimarrebbe nessuna energia o onda nel cibo dopo la cottura. Da qui l’affermazione dell’ente che gli alimenti in microonde sarebbero “sicuri” e avrebbero le stesse proprietà nutritive della cottura nel forno tradizionale.

Perché tempi record

La cottura avviene in tempi più celeri semplicemente per il fatto che l’energia penetra in profondità nel cibo e riduce i tempi di cottura. Dobbiamo prestare attenzione però ai processi di sterilizzazione, come quelli per biberon. Non tutti i forni a microonde avrebbero tale funzione, quindi dobbiamo sempre leggere le istruzioni relative all’elettrodomestico che abbiamo in casa.

Cosa cucinare o riscaldare

Se dedichiamo una manciata di minuti alla lettura delle istruzioni sappiamo anche cosa e come cuocere o riscaldare in pochi minuti, reali. Quindi varrebbe la pena vincere la pigrizia, riprendere il libretto delle indicazioni e capire come questo dispositivo può venirci in aiuto. Realmente ottimizzeremo e di molto i nostri tempi tiranni.