Molti pensano ai broccoli ma ecco una pasta invernale pronta in 10 minuti con cavolfiori e un saporito ingrediente orientale

Una delle verdure più buone e versatili della stagione invernale è sicuramente il broccolo. Saporitissimo contorno, soprattutto se cucinato al vapore, può stuzzicare l’appetito anche in un primo piatto come questa pasta con la fonduta.

Altrettanto saporita è un’altra varietà di cavolo che riempie le nostre tavole in inverno. Si tratta del cavolfiore, che tuttavia non piace sempre a tutti. Per questo, il modo in cui lo si prepara è fondamentale per renderlo gustoso, ma leggero.

Per un pranzo salutare, ma sfizioso, è assolutamente da provare la pasta con cavolfiori e gomasio. Facilissima da fare, richiede 10 minuti per la preparazione e 15 per la cottura.

Per 4 porzioni serviranno:

280 g di pasta corta a piacere;

430 g di cavolfiore;

2 cucchiai di gomasio;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo tritato quanto basta;

sale, peperoncino e olio extravergine di oliva quanto basta.

L’ingrediente speciale che rende unico questo piatto è il gomasio, un condimento tipico della cucina orientale. Contiene in particolare semi di sesamo tostati e tritati e sale marino. Si usa soprattutto per valorizzare il sapore di verdure, carne, salse e riso.

Per una versione ancora più sana e leggera di questo piatto si possono usare la pasta integrale o il farro.

Procedimento per preparare la pasta con cavolfiore e gomasio

Per prepararla, prima di tutto bisogna cuocere il cavolfiore. Dopo aver tagliato le cimette, lavarle bene sotto l’acqua corrente e metterle in una pentola con abbondante acqua salata.

Dopo 5 minuti di cottura, si può aggiungere la pasta e passare alla preparazione del resto del condimento.

In una padella antiaderente si dovrà far soffriggere in un filo d’olio lo spicchio d’aglio precedentemente schiacciato, con l’aggiunta di un pizzico di peperoncino.

Quando la pasta è cotta, scolarla e farla saltare col condimento nella padella per qualche secondo, mescolando bene. Quindi, bisogna spegnere il fuoco, aggiungere il prezzemolo tritato e il gomasio e mescolare ancora.

Infine, è il momento di togliere la pasta dal fuoco e servirla, decorandola a piacere con un ciuffo di prezzemolo. Concludiamo il pasto salutare con delle uova strapazzate light cremose e leggere.

