Sappiamo tutto o quasi a proposito di sicurezza domestica per i bambini. Paraspigoli, protezioni per le prese elettriche, sicure per gli sportelli dei mobili. Tutto per garantire la massima sicurezza in casa. Ci sono però ambienti in cui non si presta la necessaria attenzione. Probabilmente perché lì non si trascorrono molte ore, eppure è lì che troppo spesso si consumano dolorose tragedie. Mille possono essere le eventualità che possono favorire un grave incidente. Troppe volte le cronache hanno riportato tristi episodi di bambini che precipitano da terrazzi e balconi dei condomini. Un fenomeno largamente diffuso. Eppure se camminando per strada alziamo gli occhi e osserviamo terrazzi e balconi possiamo renderci conto del perché succeda. Molti non sanno quanto sia pericoloso lasciare questi mobili a disposizione dei bambini ecco perché eliminarli dai balconi e come sostituirli.

Sedie e tavolini da esterni

Se l’abitazione non è a piano terra, disporre sedute e tavolini può essere molto pericoloso in presenza di bambini.

L’edilizia moderna ha innalzato l’altezza delle ringhiere per terrazzi. Ma è pur vero che la maggior parte dei condomini sono vecchi e perciò hanno ancora balconate e ringhiere troppo basse per garantire la sufficiente sicurezza. Ecco perché si deve stare attenti a non offrire ai più piccoli degli appoggi per arrampicarsi e sporgersi. La curiosità dei bambini è tanta ed è altrettanta la capacità di arrampicarsi e aggrapparsi a qualsiasi appiglio. A rappresentare un pericolo, non sono sole le sedute e i tavolini, ma anche i vasi per i fiori, facili da utilizzare come gradini. Peggio i graticci per le piante, una perfetta parete d’arrampicata poiché i piedini piccoli possono infilarsi con facilità per salire. Ecco perché è importante non distrarsi mai nel momento in cui trascorriamo il tempo con loro in terrazzo. Nemmeno per rientrare in casa per pochi secondi.

Come godere in sicurezza degli spazi esterni?

Concepire e arredare gli spazi esterni con la stessa attenzione con cui rendiamo l’appartamento più sicuro. Per cui eliminare tutto quello che può essere utilizzato facilmente come appiglio. Sostituire tutti i tradizionali mobili da esterno con divertenti sedute da terra. Utilizziamo cuscinoni, materassini morbidi per creare comode e colorate sedute. Saranno funzionali e non pericolose. Come tavolini utilizzare i vassoi per la colazione da letto. Sono alti solo 25 cm circa e hanno le gambe pieghevoli. Non saranno perciò una superficie sufficientemente stabile. Inoltre si potranno ripiegare e mettere via finito il pranzo o la merenda fuori. Utilizziamo unicamente balconiere appoggiate all’interno del balcone in modo che saranno un naturale dissuasore anche per il più provetto scalatore e non saremo costretti a rinunciare al verde e ai fiori.

Abbiamo così spiegato perché molti non sanno quanto sia pericoloso lasciare questi mobili a disposizione dei bambini e perché eliminarli dai balconi e come sostituirli