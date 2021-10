Tutti pensiamo che nella nostra vita ci sia qualcosa che non vada bene. Crediamo, in definitiva, che ci siano delle questioni da risolvere per poter riuscire a vivere meglio. Soprattutto, siamo convinti che ci siano delle persone che, per fortuna o bravura, riescano a condurre una vita più appagante della nostra.

Grave errore, dato che ognuno conduce le sue lotte e cerca di sopravvivere ai suoi, più o meno grandi, problemi. In particolare, se pensiamo alle persone che consideriamo ricche, pensiamo che la loro vita sia fatta essenzialmente da viaggi, cene costose e abiti di lusso.

Anche qui, il nostro pregiudizio facile si scontra contro una realtà che, invece, è molto più complessa. Infatti, molti non sanno come riconoscere un ricco da queste abitudini, caratteristiche e routine.

Andare controcorrente

In primo luogo, chi riesce a svettare sugli altri è di solito una persona che ha avuto il coraggio di compiere delle scelte diverse dalla massa. Non parliamo certo di scelte azzardate, ma di decisioni prese con forte conoscenza di causa. Siano quelle che siano, queste decisioni, però, hanno spesso incontrato l’opposizione iniziale di molte persone.

Infatti, serve un grande coraggio e una grande dose di fiducia in sé stessi per portare avanti un’idea o un progetto avendo la maggior parte della popolazione contro. Un esempio su tutti è quello di Bill Gates che più e più volte non ha voluto concentrare la produzione e lo sviluppo di quei software che in realtà stavano già producendo altri.

Gates ha voluto innovare e puntare su programmi allora sconosciuti: in questo modo, però, lui si è arricchito e gli utenti informatici hanno trovato molto più facile lavorare.

La parsimonia

Nei corridoi americani corre la leggenda che il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg guidi un’umile Volkswagen. La sua ricchezza si stima intorno ai 33 miliardi di dollari ma la sua macchina ne vale appena 20 mila.

La grande lezione che possiamo ricavare da questa constatazione è la seguente: i ricchi non sempre conducono una vita sfarzosa e vistosa. Anzi, la sobrietà nei consumi è spesso il corollario logico di un grande conto in banca.

Infine, la chiave del successo passa proprio per il fallimento. In Italia è un concetto che stenta a prendere piede, ma per riuscire bisogna fallire. Certo, il fallimento non deve essere, però, un sintomo di una vita sregolata, anzi.

I miliardari sono spesso molto diversi tra loro, ma conducono tutti delle vite regolate quasi al minuto. La routine di una persona ricca è quella di chi non ha troppo tempo da perdere. L’agenda di queste persone è fitta di impegni, sia personali sia professionali.

