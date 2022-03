Per poter avere accesso a Bonus, agevolazioni e misure assistenziali il documento necessario è l’ISEE. Per ottenerlo occorre presentare la DSU che è un documento con cui si autocertificano redditi e patrimoni di una nucleo familiare. Un’autocertificazione vera e propria che spesso si sottovaluta ma che presenta numerosi rischi. Oltre ad essere suscettibili di sanzioni anche gravi per false o mendaci dichiarazioni, la DSU e quindi l’ISEE, espongono ad un pericolo ulteriore. Il rischio concreto è di dover restituire Bonus e agevolazioni anche a distanza di diversi anni.

Molti non sanno che possono restituire Bonus e agevolazioni anche dopo diversi anni per colpa dell’ISEE difforme

L’ISEE è lo strumento con cui le amministrazioni che erogano un sussidio o che concedono un Bonus, determinano l’ammissibilità di un richiedente al beneficio. Sono davvero molti i Bonus e le agevolazioni collegate a determinati limiti ISEE. Si va dal reddito di cittadinanza allo sconto sulle bollette per le utenze domestiche, dalla riduzione delle spese universitarie all’assegno unico INPS.

Il problema fondamentale in materia di ISEE è l’anno di riferimento della certificazione. L’ISEE valido nel 2022 è commisurato a patrimoni e redditi del 2020. Infatti si deve fare riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2021, quando i contribuenti hanno pagato le tasse per l’anno di imposta 2020. Si va indietro di due anni quindi. Le dichiarazioni dei redditi del 2021, sono ancora oggi suscettibili di controlli e accertamenti. Nonostante ormai sia alle porte la nuova stagione dichiarativa, la vecchia non può dirsi del tutto conclusa. E se una anomalia sulla dichiarazione dei redditi viene riscontrata, è facile che vada ad incidere pure sull’ISEE.

Cosa accade se dopo anni emerge un errore

Una dichiarazione dei redditi che finisce in accertamento è pericolosa anche per l’ISEE. Niente di grave, tutto si può correggere, se non fosse per l’utilizzo dell’ISEE fatto. Correggere una dichiarazione dei redditi è possibile così come correggere l’ISEE.

Ma molti non sanno che possono restituire Bonus e agevolazioni che hanno percepito alla luce di quell’ISEE. In altri termini, se l’ISEE è sbagliato perché è sbagliata una dichiarazione dei redditi, le somme percepite come sussidi o aiuti, potrebbero dover essere restituite. Oppure, si potrebbero dover restituire gli sconti sfruttati su tasse universitarie, tasse scolastiche, bollette energetiche e così via dicendo.

Con tutte le difficoltà che situazioni del genere producono dal momento che un Bonus si percepisce mese per mese e magari anche speso. Mentre il più delle volte la restituzione dei soldi alle amministrazioni viene richiesta in un’unica soluzione.