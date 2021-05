Molti non sanno che per scegliere il miglior pane al supermercato il gusto non basta, è importante soprattutto saper leggere le etichette

Il pane è uno degli alimenti più diffusi e consumati in tutto il Mondo anche se negli ultimi anni il suo consumo in Italia si è dimezzato.

Ciò nonostante è impensabile che un alimento straordinario come il pane, possa essere escluso dalla dieta mediterranea.

Infatti, per un’alimentazione sana ed equilibrata, è importante mangiare anche il pane. Perché ricco di proprietà nutrizionali e di gusto.

Bisogna solo fare attenzione a non esagerare. Ossia a mangiarne la giusta quantità.

Attenzione agli ingredienti

Il pane, l’alimento base per molte popolazioni, di antichissima tradizione, si ottiene dalla cottura in forno di una pasta lievitata preparata con pochi e semplici ingredienti.

Gli ingredienti sono la farina, l’acqua e il lievito, con o senza l’aggiunta di sale comune.

Tuttavia, la frenesia gastronomica tipica della contemporaneità e i cambiamenti socio-economici che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese sin dagli anni del pane nero (Seconda Guerra Mondiale), hanno fatto sì che l’Italia oggi vanti circa 300 specialità regionali di pani.

Tanti tipi di pani a seconda degli ingredienti. Nonché del tipo di farina, delle miscele di cereali, delle lavorazioni. E anche dei condimenti.

Ma a cosa bisogna fare attenzione quando si sceglie il pane confezionato sugli scaffali del supermercato?

Quest’oggi con gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa scopriremo come scegliere il miglior pane. E il perché è importante leggere le etichette sulla confezione prima di acquistarlo.

Infatti, molti non sanno che per scegliere il miglior pane al supermercato il gusto non basta: è importante soprattutto leggere le etichette.

Prima di acquistare il pane al supermercato è importante per la nostra salute capire con quali ingredienti sia fatto.

Non tutti i tipi di pani presenti nei supermercati e dedicati alla grande distribuzione contengono ingredienti salutari. E per scoprirlo bisogna saper leggere attentamente le etichette.

Da evitare, o comunque da consumare in minor quantità possibile, il pane utilizzato per i toast o le tartine. In quanto contiene additivi che servono ad allungare i tempi di conservazione.

Da evitare anche i pani realizzati con cereali raffinati. I processi di raffinazione finiscono per impoverire il pane degli apporti nutritivi.

Da evitare anche quelli che contengono cloro, cloro biossido, solfato d’ammonio. E anche fosfato di calcio. Tutti ingredienti che troveremo sulle etichette.

Attenzione, dunque, a scegliere il miglior pane facendo soprattutto attenzione al pane industriale e agli ingredienti indicati sulle etichette.

