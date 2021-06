In questo periodo, con l’arrivo del sole e della stagione estiva, pulire e lavare le tende di casa diventa un’operazione quasi obbligatoria.

In questo periodo dell’anno si tende a ridargli nuova vita, questo per liberarle di tutta la polvere ed i cattivi odori accumulatisi durante l’inverno.

Bisogna anche considerare che durante questa stagione dell’anno i moscerini iniziano ad impigliarsi su di esse, sporcandole inevitabilmente.

Molti non sanno che per avere tende pulite e stirate in un batter d’occhio basta solo questo geniale trucchetto, sprecando così meno tempo e fatica.

Procedura

Per prima cosa, eliminiamo le tende dal loro supporto, facciamo attenzione che i vari ganci e gancetti siano in buono stato e soprattutto integri.

È sempre consigliato assicurarci che sia tutto a posto, prima del lavaggio, in modo da essere tranquilli e preparati per questa operazione.

Basterà semplicemente mettere le nostre tende nel cestello della lavatrice, senza caricarlo troppo; nel caso ne avessimo troppe, magari facciamo due lavaggi.

Questo si suggerisce sempre, non solo per quello che riguarda le tende, altrimenti il risciacquo della lavatrice finirà per risentirne notevolmente.

Inoltre, è fondamentale non dimenticarsi dell’ammorbidente; questo dà sempre un gradevole odore di pulito e lascia le nostre tende morbide, tanto che non sarà necessario stirarle.

È consigliato il ciclo della lavatrice per i tessuti delicati a 30 gradi ma, se le tende sono parecchio sporche, dovremo impostare un prelavaggio.

Terminato il ciclo stendiamole subito molto bene, se non abbiamo uno spazio esterno basterà tener le finestre aperte in modo da farle asciugare in fretta.

Le tende, asciugando in questo modo perderanno ogni piega, facendoci risparmiare tanto tempo e anche tanta fatica.

Consigli

Invece di aspettare di pulirle una volta l’anno, è buona abitudine togliere la polvere dalle tende ogni mese, evitando così un accumulo eccessivo di sporco.

Per una pulizia molto accurata e approfondita, si può provare ad utilizzare i vaporizzatori, sono consigliatissime le pistole a vapore.