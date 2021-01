Purtroppo, molti gatti di colore bianco soffrono alcune patologie specifiche. Soprattutto se vivono per strada. Ma anche coloro che posseggono un gatto non lo sanno e dunque, senza volerlo, mettono fortemente a rischio la salute del loro amico a quattro zampe. Ecco allora perché molti non sanno che non bisogna assolutamente fare ciò ai gatti che hanno questo colore.

Diversi disturbi di salute

Ciò che si dice è vero, il gatto possiede sette vite. È un animale abbastanza forte in salute, pur tuttavia è anche soggetto a malanni. Benché il suo pelo possa essere fonte di allergia per qualcuno, anche il gatto è soggetto alle allergie che possono colpire sia la pelle che gli occhi.

I gatti, come altri animali, prendono l’influenza. Tra i sintomi ci sono: bava, starnuti e tosse, perdita di appetito. Meglio in questo caso sistemare il gatto in un posto asciutto e caldo, lo apprezzerà molto.

Per vedere se il nostro gatto non sta bene in salute, basta osservare se ha un cambio nell’appetito o nel pelo. Se dorme di più rispetto al solito, se le gengive abbiano cambiato colore, se respira non in modo regolare. Un consiglio del veterinario in questi casi è utile.

Molti non sanno che non bisogna assolutamente fare ciò ai gatti che hanno questo colore

Fra le varie razze e i vari colori con cui adornano il loro pelo, ci sono dei gatti che sono particolarmente sensibili. Sono quelli che hanno il manto completamente bianco. Ebbene se ci fosse qualcuno che ha un gatto bianco, è molto importante che faccia attenzione al sole.

Il gatto dal pelo bianco è sensibile al sole e la conseguenza sono dermatiti e infiammazioni. Se il gatto si espone al sole per molto tempo si rischia la formazione di un tumore. Questo capita soprattutto ai gatti che non hanno una casa, ma vivono fuori in strada, e per difendersi dai freddi notturni, cercano di mettersi al sole. Chi possiede un gatto bianco, perciò deve fare attenzione che non stia molto tempo al sole per risparmiare la sua salute da fastidiosi problemi.

Ecco, invece, i gatti che non trasmettono allergia agli uomini.