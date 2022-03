Tutti noi soffriamo occasionalmente di quei piccoli disturbi che ci possono colpire soprattutto dopo una certa età, come il mal di testa o una libido non proprio da ragazzini. E il peso, si sa, non è affatto semplice da tenere sotto controllo per molti di noi. Nella maggior parte dei casi questi inconvenienti non sono sintomi di disturbi specifici e possiamo intervenire sul nostro stile di vita e sulla nostra alimentazione per correggerli.

A volte, invece, sono purtroppo dei sintomi di qualcosa di molto più preoccupante e che richiede un intervento medico. In particolare, sintomi come aumento di peso improvviso, cefalea, problemi di concentrazione o libido assente sono tipici di una malattia specifica. Vediamo quale.

Il tumore all’ipofisi può avere sintomi molto comuni

Ma di quale disturbo parliamo? Si tratta del tumore all’ipofisi, di cui si parla ancora molto poco nei canali di informazione di massa. L’ipofisi è una ghiandola che si trova all’interno del cervello. Nonostante le sue piccole dimensioni, ha un’enorme importanza nel regolare l’equilibrio ormonale del nostro organismo. Quando qualcosa non va nell’ipofisi, le conseguenze possono essere molto diffuse, presentarsi in tutto il corpo ed essere difficili da tenere sotto controllo. Un altro problema è che i sintomi con cui si presenta il tumore all’ipofisi sono tipici anche di altre malattie e quindi non sempre è facile identificarne la causa.

Molti non sanno che aumento di peso, mal di testa e problemi a letto potrebbero essere i sintomi di questo disturbo

Sappiamo che tra i sintomi tipici di un tumore all’ipofisi vi potrebbe essere un improvviso aumento di peso, ma anche una diminuzione improvvisa che non corrisponde a sconvolgimenti particolari nell’alimentazione. Inoltre, può presentarsi con mal di testa, cefalea e disturbi alla vista. Le conseguenze sono anche psicologiche: il tumore all’ipofisi può causare ansia, irritabilità e depressione. Tra le conseguenze di uno stravolgimento ormonale nel nostro organismo vi sarebbero anche disturbi poco conosciuti come l’acromegalia, cioè la crescita eccessiva delle ossa nelle estremità del corpo, come mani, piedi e viso.

La maggior parte dei tumori sono benigni

Fortunatamente la maggior parte dei tumori all’ipofisi sono di forma benigna e non crescono o crescono lentamente con il passare del tempo. Ci possono però essere anche rari casi di carcinoma.

Questo si può trattare con intervento chirurgico, medico o radioterapico. Per questo, anche se molti non sanno che aumento di peso e altri sintomi potrebbero essere tipici di un tumore all’ipofisi, è sempre consigliato rivolgersi a un medico se soffriamo di sintomi sospetti.

